Preocupación por la rodilla de Marco Asensio tras caer lesionado en el derbi

Una posible lesión de Marco Asensio en su rodilla en pleno derbi enciende las alarmas en el Fenerbahçe

El derbi entre Fenerbahçe y Beşiktaş dejó una noticia preocupante para el conjunto local: la lesión de Marco Asensio. El internacional español tuvo que abandonar el terreno de juego en el minuto 24 tras sufrir un problema en la rodilla que encendió todas las alarmas.

La acción se produjo poco antes, en el minuto 20, cuando el atacante intentó golpear el balón y su pierna quedó atrapada en un lance con un rival. A pesar de recibir asistencia médica y probarse durante varios minutos, el jugador no pudo continuar, mostrando claros signos de dolor. Finalmente, fue sustituido por Fred, en un cambio obligado que alteró los planes del equipo.

Un golpe duro para el líder ofensivo

La posible baja de Asensio supone un serio contratiempo para el Fenerbahçe, ya que el español se ha consolidado como una de las piezas más determinantes del equipo. Sus 13 goles y 14 asistencias en la temporada reflejan su peso en el esquema ofensivo, convirtiéndolo en un futbolista clave en la lucha por el título.

A la espera de pruebas médicas que determinen el alcance exacto de la lesión, el club mantiene la incertidumbre sobre el tiempo de recuperación. Su ausencia podría afectar de forma significativa a las aspiraciones del equipo en el tramo decisivo del campeonato.

Un derbi intenso decidido en el último suspiro

Más allá del percance, el partido fue un duelo muy disputado, con ocasiones para ambos conjuntos desde los primeros minutos. El Fenerbahçe estuvo cerca de adelantarse en la jugada inicial, mientras que el Beşiktaş respondió con varias llegadas peligrosas antes del descanso.

En la segunda mitad, el ritmo no decayó. Las oportunidades se sucedieron, incluyendo un gol anulado al Fenerbahçe tras revisión del VAR y varias intervenciones destacadas del guardameta rival. Sin embargo, el desenlace llegó de manera dramática en el tiempo añadido.

Un penalti decisivo tras revisión del VAR

El encuentro se resolvió en el minuto 90+11, cuando Kerem Aktürkoğlu transformó un penalti señalado tras una larga revisión arbitral. La acción, muy discutida por el Beşiktaş, terminó otorgando una victoria por 1-0 al Fenerbahçe.

El técnico Domenico Tedesco valoró el triunfo como un paso positivo tras resultados irregulares, destacando la capacidad de su equipo para generar ocasiones. Por su parte, el entrenador rival, Sergen Yalçın, mostró su desacuerdo con la decisión arbitral, calificando el resultado de injusto.

La lucha por el título se reabre

Este resultado cobra aún más importancia tras la derrota del Galatasaray frente al Trabzonspor, lo que ha reducido la distancia en la clasificación. El Fenerbahçe se sitúa ahora a pocos puntos del liderato, reactivando la pelea por el campeonato.

No obstante, la posible ausencia de Asensio introduce un elemento de incertidumbre en esta recta final. El equipo deberá demostrar su capacidad de reacción mientras espera noticias sobre el estado de su jugador más influyente.