Sané marca un golazo, pero el clásico termina en tablas

El derbi turco estalló en emoción con un gol agónico de Jhon Durán que dejó al Galatasaray sin una victoria que parecía asegurada

El Galatasaray dejó escapar un triunfo vital en el clásico del fútbol turco después de recibir un gol en el minuto 96 del delantero colombiano Jhon Durán, que firmó el 1-1 definitivo y permitió al Fenerbahçe mantenerse a solo un punto del liderato de la Superliga.

Un derbi intenso que parecía decidido

El conjunto dirigido por Okan Buruk parecía encaminado hacia un golpe de autoridad que necesitaba tras una racha marcada por la irregularidad. Con apenas una victoria en sus últimos tres partidos, los Leones viajarían al infierno del Sükrü Saracoğlu con la intención de zanjar dudas. Su mejor momento llegó en la primera parte, cuando una acción individual de Leroy Sané abrió el marcador a los 28 minutos. El alemán armó una jugada magistral desde la frontal, dribló a dos defensores y lanzó un disparo que se desvió ligeramente antes de colarse en la portería defendida por Ederson.

El gol desató la euforia de los 2.500 aficionados del Galatasaray presentes en las gradas, mientras que los más de 30.000 seguidores locales quedaron en silencio.

Dominio visitante y un Fenerbahçe sin ideas

Durante gran parte de la primera mitad, el Galatasaray se mostró superior en el mediocampo gracias a la influencia de Gündoğan, Torreira y Gabriel Sara, quienes impusieron orden y superioridad táctica. En ataque, Víctor Osimhen fue una amenaza constante, obligando a los defensores rivales a doblar esfuerzos en cada jugada.

El Fenerbahçe, por su parte, solo reaccionó en tramos aislados. Primero, con un cabezazo de Marco Asensio que rozó el poste, y después con un gol de Edson Álvarez que terminó anulado por una mano previa tras revisión del VAR.

La reacción tardía que cambió el partido

En la segunda parte, los locales intentaron asumir el control de la pelota, presionando más arriba y buscando incomodar las salidas de balón del rival. Sin embargo, el Galatasaray siguió generando peligro a través de Sané, quien estuvo cerca de repetir en un par de ocasiones, y de Osimhen, que obligó a Ederson a una estirada salvadora.

Cuando el partido parecía decantado a favor del líder, el técnico local decidió apostar por Jhon Durán, que ingresó en el último tramo. El colombiano cambió por completo el guion del cierre del encuentro.

Jhon Durán, héroe inesperado en el descuento

Ya en tiempo añadido, un centro de Munir Mercan encontró la cabeza de Durán, que ganó el salto dentro del área y envió el balón al fondo de la red, desatando la locura en el estadio. El 1-1 final dejó un sabor amargo para los visitantes, que rozaron un triunfo clave en la lucha por el título.

“Empatamos, pero lo hicimos en el derbi y fuera de casa. Es un buen resultado para nosotros”, valoró Leroy Sané tras el encuentro.

La tabla clasificatoria queda abierta y las dudas persisten

Con este resultado, el Galatasaray se mantiene líder con 33 puntos, seguido muy de cerca por el Fenerbahçe, que suma 32. La igualdad en lo más alto continúa, pero las dudas sobre el rendimiento del Galatasaray siguen vivas, especialmente después de haber encadenado cuatro visitas seguidas al campo rival sin volver a ganar.

El derbi no solo dejó emociones, polémicas y tensión, sino también la certeza de que la lucha por la Superliga turca será más ajustada que nunca.