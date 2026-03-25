Vicente Moreno aterriza en un Al Rayyan en plena lucha por la liga

Vicente Moreno deja el Al Wakrah en pleno tramo final de temporada para asumir el reto del Al Rayyan hasta 2028

En el fútbol europeo, un cambio de entrenador en pleno tramo decisivo de la temporada resultaría difícil de imaginar. Sin embargo, en Qatar, Vicente Moreno ha protagonizado un giro inesperado al dejar el Al Wakrah para asumir el mando del Al Rayyan hasta 2028.

Un salto en plena competición

A las puertas del mes de abril, el técnico valenciano cambia de proyecto en plena liga, pasando de un equipo situado en la zona media a otro que aún mantiene aspiraciones en la parte alta. Moreno sustituye a Artur Jorge, quien ha dejado el conjunto catarí para iniciar una nueva etapa en el Cruzeiro.

Este movimiento supone un ascenso deportivo inmediato, ya que el Al Rayyan ocupa la cuarta posición y todavía sueña con pelear por el título en el tramo final del campeonato.

Reencuentro con pasado rojillo

Uno de los aspectos más llamativos de esta nueva etapa es el reencuentro con David García, ex capitán de CA Osasuna. Ambos coincidieron en el conjunto navarro, donde Moreno dejó una huella reciente antes de iniciar su aventura internacional.

Ahora, técnico y jugador vuelven a coincidir, aunque lejos de El Sadar y bajo el contexto competitivo del fútbol catarí.

Trayectoria internacional consolidada

Tras su salida de Osasuna, donde rozó la clasificación europea, Moreno retomó su carrera fuera de España. Ya había dirigido al Al Shabab en la temporada 2022-23, y posteriormente asumió el reto del Al Wakrah en julio de 2025, con un contrato que inicialmente se extendía hasta 2027.

Su paso por este último equipo, no obstante, ha sido más breve de lo previsto. Con un balance irregular —seis victorias, seis empates y diez derrotas— y una racha reciente sin triunfos, el entrenador ha optado por aceptar una oportunidad más ambiciosa.

Un proyecto con aspiraciones

El Al Rayyan afronta el cierre de la temporada con objetivos claros: recortar distancias con los líderes y asegurar su presencia en competiciones internacionales. A falta de pocas jornadas, la diferencia de puntos aún permite soñar, aunque el margen de error es mínimo.

En este contexto, la llegada de Moreno busca aportar experiencia, orden táctico y un impulso competitivo en el momento clave. Además, el técnico contará con una plantilla de nivel, en la que también destaca el delantero Aleksandar Mitrović.

Un nuevo reto con ambición

En sus primeras declaraciones, Moreno no ocultó su entusiasmo por el desafío: considera al Al Rayyan como uno de los clubes más importantes del país y confía en poder luchar por títulos desde su llegada.

Así comienza una nueva etapa para el entrenador de Massanassa, marcada por un cambio poco habitual, pero cargado de ambición en un fútbol donde los movimientos inesperados también forman parte del juego.