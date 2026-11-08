Así queda la clasificación de LaLiga Hypermotion tras el triunfo del Real Valladolid y la derrota del Girona en la jornada 13 de Segunda

Este domingo había previsto cuatro encuentros pero la tragedia con el fallecimiento de Jesús de Miguel provocó que solo se jugasen dos. El Girona recibió en Montilivi al Almería y el Sporting en El Molinón al Real Valladolid. Se suspendieron el Andorra - Mallorca y Las Palmas ante el Eldense, este último por cuestiones meteorológicas

LaLiga Hypermotion resultó en la jornada de este domingo un tanto descafeinada porque de los cuatro encuentros que había previstos en el calendario, solo de pudieron jugar dos. El fallecimiento de Jesús de Miguel, jugador del Tenerife, el pasado martes, marcó la jornada 13 de LaLiga Hypermotion.

Este domingo estaban previstos los partidos de Andorra ante Mallorca y Las Palmas ante Eldense. Además, si se llegaron a jugar el duelo del Girona ante el Almería y el Sporting de Gijón ante el Real Valladolid, ambos con triunfos a domicilio para indálicos y pucelanos. El encuentro de Las Palmas ante el Eldense quedó suspendido por cuestiones meteorológicas y el del Andorra por la pérdida de Jesús de Miguel.

Girona 1-0 Almería

Un gol de Miguel de la Fuente decidió el duelo de candidatos al ascenso de este domingo entre el Girona y el Almería (0-1) y colocó líder al equipo de Francisco Javier García Pimienta, a la espera del duelo aplazado del Castellón. El conjunto andaluz, invicto desde el mes de agosto, dejó atrás los empates contra el Oviedo y el Eibar y consiguió el octavo triunfo en las últimas diez jornadas.

El equipo de Quique Álvarez fue superior en ocasiones, pero encajó la segunda derrota consecutiva y seguirá una semana más fuera de las posiciones de playoff.El Girona quería ganar para disipar dudas y consolidar su candidatura al ascenso, pero cayó de nuevo y queda ya a seis puntos de la segunda plaza. Serían ocho si el Castellón gana su partido pendiente contra el Eibar.

Real Sporting 1-2 Real Valladolid

Los goles de Ponceau y Abed en la primera parte dieron este domingo en El Molinón una victoria por 1-2 al Valladolid ante el Sporting, que recortó distancias con un cabezazo de Rosas en el minuto 83 y que terminó el partido con diez por la expulsión de Otero. El conjunto visitante se adelantó en el minuto 4 tras un centro de Iván Alejo desde la banda derecha que Ponceau cabeceó a la red, pese a que Yáñez llegó a tocar el balón.

El Sporting tuvo más posesión en los minutos posteriores, aunque sin ocasiones claras ante un rival ordenado en defensa, que volvió a avisar hacia el minuto 30 con una contra de Víctor Jr. cuyo disparo desde el interior del área detuvo el meta local. El segundo gol llegó en el minuto 39 tras una pérdida de Jorge Sáenz en campo rival que el Valladolid aprovechó con una transición en la que Víctor condujo hasta el área y cedió a Abed para que batiera a Yáñez a placer.

Clasificación actualizada de LaLiga Hypermotion