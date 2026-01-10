El Dinamo de Zagreb prepara una oferta millonaria por Luca Zidane

El gran rendimiento de Luca Zidane en la Copa África ha reactivado el interés del mercado europeo y coloca al Dinamo de Zagreb como serio candidato a su fichaje

La actual edición de la Copa África se ha convertido en una auténtica plataforma de proyección internacional para Luca Zidane, guardameta del Granada CF, quien recientemente obtuvo la nacionalidad argelina. Su decisión de representar a Argelia, tras no encontrar oportunidades ni con España ni con Francia, ha resultado clave en su carrera deportiva y ha despertado el interés de varios clubes europeos.

Argelia, el impulso definitivo para su carrera

Tras recibir el pasaporte argelino hace apenas unos meses, Luca Zidane fue convocado de inmediato por el seleccionador Vladimir Petkovic, quien no dudó en darle la titularidad. Gracias a ello, el portero está disputando el primer gran torneo internacional de su trayectoria, mostrando seguridad bajo palos y actuaciones solventes que no han pasado desapercibidas.

Este rendimiento con la selección ha situado a Luca en el escaparate del fútbol europeo, justo en un momento clave: el mercado de fichajes de invierno.

El Dinamo de Zagreb entra en escena

Según informaciones procedentes de medios croatas, el Dinamo de Zagreb se ha posicionado como el club más decidido a hacerse con los servicios del portero nazarí. La entidad balcánica busca reforzar su portería para afrontar la segunda mitad de la temporada y estaría dispuesta a poner sobre la mesa una cifra cercana a los dos millones de euros.

Para el Granada, esta cantidad supone una oferta muy atractiva, especialmente si se tiene en cuenta que el club andaluz pagó alrededor de 500.000 euros al Racing de Santander por su fichaje hace dos temporadas.

Una operación rentable para el Granada

Desde el punto de vista econ��mico, la posible venta de Luca Zidane representaría una plusvalía significativa para un Granada que atraviesa una situación delicada tanto en lo financiero como en lo deportivo. Triplicar la inversión inicial en un solo mercado sería una operación difícil de rechazar.

No obstante, su salida también supondría una baja sensible en la plantilla, obligando al club a reforzar la portería para acompañar a Ander Astralaga, actual alternativa bajo palos.

Un destino favorable para la adaptación

El Dinamo de Zagreb cuenta con varios factores que podrían facilitar la llegada de Luca Zidane. En el vestuario croata coincidiría con compañeros de la selección argelina como Monsef Bakrar e Ismaël Bennacer, además de reencontrarse con exjugadores del Granada como Gonzalo Villar y Raúl Torrente.

Esta red de conocidos sería clave para una adaptación rápida, especialmente teniendo en cuenta que el fichaje se produciría a mitad de temporada.

Mercado abierto y negociaciones en curso

Por ahora, las conversaciones se encuentran en una fase preliminar, aunque el mercado aún tiene mucho recorrido. El excelente nivel mostrado por Luca en la Copa África ha incrementado su cotización y todo apunta a que este podría ser el momento ideal para cerrar una venta beneficiosa.

Independientemente de lo que ocurra con el guardameta, el Granada tiene como prioridad la incorporación de otro portero, y uno de los nombres que suenan con fuerza es el de Rubén Blanco, que desea regresar a España tras una experiencia poco exitosa en el fútbol francés.

El futuro de Luca Zidane sigue en el aire, pero su presente confirma que está ante el mejor momento de su carrera.