Jesé firma cuatro goles en tres partidos y manda un claro mensaje a Luis García

Los números de Jesé Rodríguez reflejan su impacto inmediato en la UD Las Palmas, convertido en uno de los jugadores más determinantes del momento en la categoría

La Unión Deportiva Las Palmas ha encontrado en Jesé Rodríguez a un futbolista decisivo en el momento clave de la temporada. El atacante grancanario volvió a ser determinante en el empate frente al Deportivo de La Coruña, firmando el gol de su equipo con una definición de alta calidad y estrellando además un balón en el poste. Su actuación no pasó desapercibida y fue reconocido como el MVP del encuentro, confirmando que atraviesa su mejor etapa desde su regreso al club.

De revulsivo a líder del proyecto

El recorrido de Jesé esta temporada ha sido progresivo, pero firme. Comenzó el curso entrando desde el banquillo, con minutos limitados y sin continuidad, pero hoy se ha transformado en el referente ofensivo del equipo dirigido por Luis García. Su impacto ha sido inmediato y contundente: cuatro goles en los últimos tres partidos, una cifra que habla por sí sola del momento dulce que vive el delantero.

Este rendimiento adquiere todavía más valor si se tiene en cuenta que solo ha sido titular en cuatro encuentros a lo largo del campeonato. Cada vez que pisa el césped, su influencia es palpable, ya sea generando peligro, asociándose o liderando la presión desde la primera línea.

Un gol que refuerza la confianza

Ante el Deportivo, Jesé volvió a exhibir su instinto goleador. Primero avisó con un remate elegante que se estrelló en el palo izquierdo de la portería defendida por Álvaro Fernández. Poco después, logró el empate con una acción individual que recordó a sus mejores versiones: control, calma y definición precisa.

Tras el encuentro, el propio jugador valoró su actuación con madurez: «Estoy contento por el gol, aunque da rabia no haber ganado. El bal��n al palo fue una pena, pero estoy en un buen momento y hay que seguir trabajando».

Madurez dentro y fuera del campo

Más allá del rendimiento deportivo, Jesé está mostrando una evolución evidente en su discurso. Consciente de la exigencia de la categoría, el atacante subrayó la importancia del punto conseguido: «Cada partido es muy complicado. El rival va a estar arriba y nosotros también. Hay que saber valorar lo que se suma».

Sus palabras reflejan un futbolista implicado, consciente del contexto y alineado con el objetivo común del vestuario: el ascenso a Primera División, una meta que el club no esconde y que sigue muy presente jornada tras jornada.

Una historia de paciencia y perseverancia

El inicio de temporada no fue sencillo para Jesé. Su llegada tardía en verano le obligó a realizar una pretemporada individual, lo que retrasó su debut y condicionó su estado físico. A ello se sumaron problemas musculares que frenaron su progresión cuando empezaba a asomar.

Sin embargo, tras recuperar sensaciones, su primera gran actuación llegó en Ceuta, donde fue titular por primera vez. Desde entonces, encadena cuatro titularidades consecutivas y su fútbol ha crecido de forma exponencial. Doblete ante la Cultural Leonesa, gol decisivo en Zaragoza y ahora otro tanto clave frente al Deportivo.

Las Palmas cree en su ’10’

Desde que Jesé ha empezado a marcar, la UD Las Palmas ha recortado diferencias en la clasificación y se ha instalado en la pelea directa por el liderato. Su presencia ha cambiado la dinámica del equipo, que ahora se siente más peligroso y confiado en ataque.

Jesé Rodríguez vuelve a disfrutar, la afición lo percibe y el equipo lo agradece. El ’10’ ha dejado atrás las dudas para convertirse en el líder del colíder, una pieza fundamental en el sueño del ascenso grancanario.