Álvaro Morata renace de sus cenizas: "Es un delantero de alto nivel, generamos situaciones de gol y estoy en esa parte contento por sus goles"

El delantero ha marcado sus dos primeros goles con el CD Leganés aunque no sirvieron para absolutamente nada ya que el equipo pepinero perdió contra el Real Valladolid por 4-3. El madrileño no marcaba desde

Álvaro Morata ha puesto fin a una de las peores rachas que ha tenido como delantero en su carrera deportiva. El madrileño marcó dos goles en el partido que el CD Leganés perdió contra el Real Valladolid (4-3) y demuestra que está preparado para ayudar al equipo pepinero el cual lo fichó durante el pasado mercado de verano como su estrella de cara a conseguir un ascenso a Primera división. Objetivo que ahora mismo tiene lejos el CD Leganés ya que está en la posición 17 con sólo 12 puntos.

Álvaro Morata, nueve meses sin marcar un gol

A sus 34 años, Álvaro Morata ha atravesado una de las sequías goleadoras más grandes de su carrera futbolística: concretamente nueve meses. El madrileño no anotaba un tanto desde el pasado mes de enero cuando hizo un gol en el partido de octavos de final de la Copa de Italia que el Como 1907 ganó a la Fiorentina por 1-3.

Dicho problema para marcar ha hecho que Álvaro Morata salga del equipo italiano el pasado mercado de fichajes de verano y que el madrileño haya perdido su sitio en la Selección Española con la cual ganó la Eurocopa de 2024, pero con la que no fue convocado para el Mundial 2026 cuando siempre fue un fijo e importante para Luis de la Fuente. De hecho, era uno de los capitanes.

Con este contexto, Álvaro Morata decidió apostar por volver a España y se unió al proyecto del CD Leganés que confió en él para intentar el ascenso a Primera división. Un movimiento que, de momento, no ha funcionado ya que en los siete partidos anteriores que ha disputado en Segunda división, el madrileño no había marcado.

A pesar de ello, en el CD Leganés no pierden la confianza en Álvaro Morata tal y como ha dicho su entrenador Luis Carrión quien ha valorado positivamente los goles que ha marcado el delantero en el partido contra el Real Valladolid. "Es un delantero de alto nivel, generamos situaciones de gol y estoy en esa parte contento por sus goles y por el de Millán también. Eso es bueno para el equipo. Tenemos que trabajar mejor algunas facetas defensivas porque lo normal es que si marcas tres goles fuera de casa ganes".

Álvaro Morata, centrado en ayudar al CD Leganés en lo que resta de temporada

Álvaro Morata actualmente está alejando de cualquier debate sobre su rendimiento. El delantero está centrado únicamente en marcar los máximos goles posibles para ayudar al CD Leganés a conseguir el ascenso a Primera división, que es el objetivo que se marcó el club pepinero a inicios de temporada.

A sus 34 años, el atacante sólo quiere disfrutar del mundo y no piensa en nada más allá de eso. Álvaro Morata tiene que resolver su futuro el próximo verano ya que sigue teniendo contrato con el Como 1907 hasta el 30 de junio de 2029. El CD Leganés tiene una opción de compra para ficharlo, pero en caso de que no haya ascenso es difícil que la termine ejecutando.