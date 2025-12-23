El futuro de Igor Oca en el Leganés, por decidirse

El técnico que sustituyó a Paco López no termina de convencer, menos aún tras la última derrota ante el Sporting de Gijón que deja a los pepineros en descenso para terminar el 2025

El Leganés no está pasando un final de 2025 precisamente sencillo. El Leganés despidió a Paco López el pasado 4 de diciembre tras la eliminación de Copa del Rey ante el Albacete. Desde Butarque no es esperó siquiera al día siguiente y en la misma noche en la que el Leganés quedó apeado del torneo copero, cesó a un Paco López que llevaba ya varias jornadas en el alambre.

El Leganés miró de puertas para dentro y se decantó por Igor Oca, un técnico que llegó al filial pepinero el pasado verano y que contaba con experiencia en Primera RFEF dirigiendo a los filiales de Levante, Atlético de Madrid y Deportivo Alavés. Además, Igor Oca también contaba con experiencia en Sudamérica.

Los números de Igor Oca en el Leganés

Igor Oca ha dirigido hasta el momento tres partidos con el Leganés. El técnico aún no sabe lo que es ganar con los pepineros y eso ha traído como consecuencia que la afición de Butarque pase una navidad un tanto amargas por la situación de su equipo. El Leganés es antepenúltimo, con 20 puntos y a solo 1 de los puestos lejos del descenso. Dos puntos de nueve posibles ha sumado Igor Oca con el Leganés pero la última derrota ante el Sporting de Gijón habría puesto en duda su continuidad en el cuadro madrileño según apunta el diario AS.

El citado diario habla de una continuidad vigilada para Igor Oca y además, desde el exterior, voces autorizadas como la de la leyenda Luis Ángel Duque, también apostó por que Igor Oca siga ya que conoce el club, el vestuario y el filial: "Hay que seguir con Igor, conoce la casa, el vestuario y al filial. Que los jugadores crean en ellos, que se puede. Con el Racing lo justo era ganar, ante el Sporting fue injusto. Son dos partidos de ganar. No perdamos la confianza", afirmó en su cuenta de X.

Desde dentro del vestuario también hay voces que apuestan por Igor Oca como la de Ignasi Miquel tras caer ante el Sporting de Gijón: "El día a día nos demuestra su trabajo, su seriedad, sus ganas de aportar y de darnos lo que tiene, y estamos con él. Desafortunadamente, esto son cosas de club. Son puestos de trabajo de compañeros de profesión y nosotros no podemos hacer mucho más", afirmó el jugador pepinero.

Los exámenes que tiene Igor Oca por delante

El Leganés cerrará la primera vuelta ante Albacete en el Carlos Belmonte y ante el Real Valladolid, otro de los equipos que tras la salida de Guillermo Almada anda ciertamente perdido sobre qué rumbo tomar en el banquillo. Dos malos resultados de Igor Oca en este tramo final de la primera vuelta podrían ser decisivos para que el Leganés tome cartas en el asunto y traiga un nuevo entrenador.

Antes de darle este tramo de confianza a Igor Oca, el Leganés sondeó diferentes entrenadores a través de sus agencias pero las altas pretensiones económicas y la situación deportiva del club terminaron por provocar que ningún contacto cuajase. En lo que respecta a Igor Oca, el experimento de subir al técnico del filial ya se está llevando a cabo en Andorra y Castellón con Carles Manso y Pablo Hernández respectivamente.