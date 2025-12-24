El Leganés confirma a Igor Oca: será el entrenador hasta final de temporada

El cuadro pepinero ha lanzado un comunicado en la mañana de Nochebuena donde ratifica al técnico vasco y además informa del resto del staff técnico que le acompañará

En ESTADIO Deportivo nos hacíamos eco este pasado martes de las dudas que parecía haber en el Leganés en relación a la continuidad de Igor Oca como entrenador. El técnico llegó a la disciplina pepinera el pasado verano para dirigir al filial del Leganés.

Igor Oca llegaba al Leganés con un currículum en el que contaba con experiencia en los filiales de Villarreal, Real Sociedad, Athletic Club y Levante, además de dirigir al Sestao River y a otros clubes de Sudamérica como Atlético San Luis o Independiente del Valle.

En un principio el Leganés contaba con Igor Oca como solución de urgencia tras el despido de Paco López pero ante la falta de técnicos que quieran asumir el riesgo que supone ahora mismo el cuadro madrileño, este mismo miércoles se ha hecho oficial la continuidad del vasco.

El Leganés confirma a Igor Oca como entrenador

El Leganés ha sumado solo dos puntos de los últimos nueve en juego y terminó el 2025 con derrota ante el Sporting de Gijón. Estos resultados parece que no han influido en la decisión del Leganés de darle continuidad al trabajo de Igor Oca hasta final de esta temporada. El conjunto del sur de Madrid es antepenúltimo con 20 puntos y terminará la primera vuelta midiéndose al Albacete en el Carlos Belmonte y al Real Valladolid en Butarque y con el recién fichado técnico Tevenet en Pucela.

Comunicado íntegro del Leganés sobre Igor Oca

El Leganés informó de la continuidad de Igor Oca al frente del banquillo del siguiente modo: "El C.D. Leganés seguirá contando con Igor Oca como entrenador del primer equipo. Tras hacerse cargo del equipo el pasado 5 de diciembre, el técnico vasco continuará al frente de la primera plantilla a la vuelta del parón navideño y hasta final de temporada.

Oca, de 44 años, llegó el pasado verano al club procedente del Sestao River para dirigir al filial pepinero, al que mantuvo en puestos de playoff de ascenso desde comienzos de temporada. El entrenador blanquiazul comenzó su andadura en el fútbol formativo en las canteras de Villarreal, Real Sociedad, Athletic Club y Levante, y posee también una amplia experiencia a nivel internacional, habiendo ocupado puestos de relevancia en el Atlético San Luis, Independiente del Valle o Universidad Católica del Ecuador, entre otros, disputando competiciones como la Copa Libertadores o la Copa Sudamericana

Además, el Leganés también informó de los miembros del cuerpo técnico de Igor Oca: "El staff de Igor Oca estará compuesto por Iván Gómez, Alberto Bueno y Nano Rivas. Iván Gómez ha acompañado a Igor como segundo entrenador en el filial del Alavés, del Levante y del propio Leganés 'B', habiendo sido asistente también del segundo filial del Athletic Club y del Almería, así como entrenador de la S.D. Formentera. Para Alberto Bueno es su primera etapa en los banquillos. El exjugador de Real Madrid, Rayo Vallecano, Oporto, Valladolid o Leganés, entre otros, también acompañaba a Igor en el banquillo del filial pepinero. Por último, se incorpora al staff del técnico vasco Nano Rivas. El exjugador de fútbol profesional ha formado parte de banquillos como el del Atlético de Madrid C, Nàstic de Tarragona, San Fernando o Getafe 'B'".

Igor Oca será presentado de manera oficial el próximo 29 de diciembre a partir de las 13 horas en Butarque. Igor Oca no estará solo y como es habitual en estos casos, estará acompañado por el director de fútbol, Andrés Pardo, tal y como también informó el Leganés en el comunicado oficial de este miércoles.