El Leganés incorpora a Lucas Pérez a expensas de cerrar su fichaje

El Leganés vuelve al trabajo tras el parón navideño con la inesperada presencia de Lucas Pérez, que se ejercita a prueba en Butarque

El C.D. Leganés ha retomado la actividad tras el parón navideño con la mirada puesta en el primer compromiso del nuevo año frente al Albacete Balompié. La vuelta a los entrenamientos en las instalaciones de Butarque no fue una sesión más, ya que una presencia inesperada acaparó la atención tanto del cuerpo técnico como de la afición pepinera.

Entre los habituales de la plantilla, apareció un rostro muy reconocido en el fútbol español: Lucas Pérez. El delantero gallego se ejercitó junto al grupo en lo que supone una de las noticias más llamativas de la Segunda División en este final de año.

Lucas Pérez, a prueba bajo las órdenes de Igor Oca

El club madrileño confirmó que el atacante de 37 años se ha incorporado a los entrenamientos a prueba y sin fecha límite definida. No se trata, por ahora, de un fichaje oficial, sino de una evaluación prolongada que permitirá al cuerpo técnico valorar su estado físico, ritmo competitivo y adaptación al grupo.

El técnico Igor Oca contará así con una opción ofensiva de experiencia contrastada, mientras el futbolista busca una oportunidad para regresar al fútbol español tras varios meses sin equipo.

Un delantero con recorrido y experiencia internacional

Lucas Pérez llega a Butarque como agente libre, después de finalizar su contrato con el PSV Eindhoven. Su etapa en los Países Bajos estuvo marcada por problemas de salud, concretamente una tuberculosis detectada a mitad de temporada, de la que logró recuperarse en la recta final del curso.

A lo largo de su carrera, el delantero ha vestido camisetas de gran peso como las del Deportivo de La Coruña, Arsenal, West Ham, Cádiz y el propio PSV, aportando siempre experiencia y liderazgo dentro del vestuario.

Una oportunidad abierta en el mercado invernal

El Leganés dispone actualmente de dos fichas libres en su plantilla, correspondientes a los dorsales 12 y 25, lo que abre la puerta a una posible incorporación inmediata si ambas partes quedan satisfechas. Al ser jugador libre, Lucas Pérez podría firmar en cualquier momento, incluso fuera del mercado invernal, siempre que exista una plaza disponible.

Durante las sesiones, el gallego se ha entrenado con equipación neutra, sin patrocinadores, integrándose en la dinámica del primer equipo como un futbolista más.

Calendario exigente y posible debut en el horizonte

El conjunto pepinero afronta un tramo de calendario exigente, comenzando con la visita al Carlos Belmonte para medirse al Albacete. Posteriormente, recibirá al Real Valladolid y se enfrentará a Castellón y Real Sociedad B.

Aunque parece complicado que Lucas Pérez tenga protagonismo inmediato en partido oficial, su evolución marcará si puede convertirse en un refuerzo invernal para un Leganés que busca estabilidad y gol en la segunda mitad del campeonato.

Un reencuentro especial en el horizonte

De concretarse su fichaje, el destino podría deparar un momento muy simbólico. El Leganés visitará Riazor en la jornada 38, prevista para la primera semana de mayo, lo que supondría el regreso de Lucas Pérez al estadio del Deportivo, el club de su corazón.

Por ahora, el balón vuelve a rodar en Butarque con una incógnita ilusionante: ¿será Lucas Pérez el próximo refuerzo del Leganés? El tiempo y el rendimiento dictarán sentencia.