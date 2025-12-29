El Leganés, sin tapujos sobre el posible fichaje de Lucas Pérez

Igor Oca, que fue 'presentado' este lunes tras ser ratificado como el nuevo entrenador, dejó claro que su voz será una de las que opine sobre la continuidad del ex de Deportivo de La Coruña y Cádiz entre otros equipos

El Leganés sorprendía el pasado 28 de diciembre cuando anunciaba que el equipo regresaba al trabajo y que lo hacía con una cara nueva: Lucas Pérez. En un primer momento se pensó que se trataba de una inocentada propia del día en el que se publicaba pero poco tardó en darse cuenta la afición pepinera de que el Leganés había incorporado a sus entrenamientos a un Lucas Pérez.

El gallego, que desde que salió del PSV el pasado mes de mayo, no ha vuelto a ejercer su profesión de manera profesional. Sí ha estado Lucas Pérez ejercitándose con diferentes equipos como el Racing de Ferrol o el Rayo Majadahonda pero ninguno de los dos conjuntos terminó por incorporarlo a sus filas como un jugador más.

La situación de Lucas Pérez

Ahora Lucas Pérez tratará de convencer al Leganés para convertirse en nuevo jugador del cuadro pepinero de cara a la segunda vuelta de LaLiga Hypermotion. El morbo está servido porque Lucas Pérez podría reencontrarse, en caso de fichar por el Leganés, con tres de los equipos en los que ha militado como son Rayo Vallecano, Cádiz y Deportivo de La Coruña. Su continuidad en el Real Valladolid como jugador de pleno derecho depende en parte de él y de la opinión que traslade a la dirección deportiva Igor Oca.

El fichaje de Lucas Pérez por el Leganés

Igor Oca, que el pasado 24 de diciembre fue ratificado como entrenador del Leganés hasta le final de la presente temporada tras la destitución de Paco López, fue cuestionado sobre el futuro de Lucas Pérez en el cuadro pepinero. El técnico vasco apostó porque es Lucas Pérez el primero que determinará si sigue o no en Butarque en función de su nivel: "Eso va a depender primero de él. Yo seré una voz más a la hora de opinar. Está entrenando, se le ve bien, hay mucha gente observando su evolución. Es un jugador con una trayectoria increíble y, en función de lo que él pueda aportar y de lo que nosotros necesitemos, se tomará una decisión".

Igor Oca también dejó claro que hay una situación de mercado clara, es decir, favorable por la situación del jugador, su nivel y lo que puede aportar: "Hay una situación de mercado clara. Es un jugador con experiencia, con calidad, y veremos qué pasa. Pero todo dependerá de cómo se encuentre y de lo que consideremos que necesita el equipo".

Igor Oca habla de la vuelta al trabajo del Leganés

Igor Oca también fue preguntado sobre el estado de la plantilla tras la vuelta al trabajo: "Los he visto bien. El descanso les ha venido bien. El hecho de estar con la familia ayuda mucho. Los he visto mejor anímicamente. Aunque no se haya traducido en victorias, veo que se reconocen en momentos del juego. Tenemos que seguir trabajando. El aspecto mental es clave, y el táctico también. Buscamos algo que encaje con sus capacidades. Hay que unirlo todo con buenos entrenamientos, buenos vídeos y, sobre todo, con victorias. Es un equipo responsable, al que le pesa jugar en casa porque siente esa deuda con la afición, pero también es el que más ganas tiene de devolverles una alegría".

El siguiente reto del Leganés

Con o sin Lucas Pérez, el Leganés, que lleva cinco jornadas sin ganar en las que solo ha sido capaz de sumar dos empates ante Racing de Santander y Córdoba, visitará el próximo 4 de enero el Carlos Belmonte para medirse al Albacete.

Los de Igor Oca cerrarán la primera vuelta ante el Real Valladolid, un equipo que curiosamente, también presentó este lunes a Tevenet como nuevo entrenador aunque el andaluz llega en circunstancias diferentes a las de Igor Oca. El Leganés tendrá que salir a por todas en estos dos encuentros para tratar de terminar la primera vuelta fuera de los puestos de descenso a Primera RFEF.