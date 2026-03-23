Salida confirmada: Cissé no renueva y pone rumbo a Arabia

Cissé cerrará su etapa en el Leganés para iniciar una nueva aventura en Arabia Saudí a partir de julio

El futuro de Seuydouba Cissé ya está decidido. El centrocampista guineano afronta sus últimos meses como jugador del Leganés antes de iniciar una nueva aventura en el fútbol saudí. A partir del 1 de julio, el mediocentro se incorporará al Al-Kholood, con el que ha alcanzado un acuerdo por tres temporadas.

Un acuerdo cerrado desde hace meses

La salida del jugador no ha sido una sorpresa dentro del club madrileño. Su contrato finaliza a finales de junio y las conversaciones para ampliarlo llevaban estancadas desde el pasado verano. Durante ese periodo, el conjunto saudí ya mostró un fuerte interés, llegando incluso a presentar una oferta económica importante que finalmente fue rechazada por el Leganés.

Sin embargo, la decisión de no renovar por parte de Cissé se fue consolidando con el paso del tiempo. El futbolista comunicó a la entidad su intención de buscar nuevos retos, aunque dejó claro que mantendría su compromiso profesional hasta el último día.

Trayectoria sólida en Butarque

Desde su llegada en 2020, Cissé ha protagonizado una evolución destacada dentro del club. Tras formarse en las categorías inferiores, logró dar el salto al primer equipo, donde se consolidó como una pieza habitual en el centro del campo.

Hasta la fecha, acumula 148 partidos oficiales, con un balance de 14 goles y ocho asistencias, cifras que reflejan su aportación tanto en labores defensivas como ofensivas. Además, su crecimiento le ha permitido convertirse en un habitual con la selección absoluta de Guinea, con la que suma varias internacionalidades.

Factores clave en su decisión

Más allá del aspecto deportivo, varios factores han influido en su salida. Las diferencias contractuales con el club y la política de traspasos del Leganés, que dificultaba la salida de jugadores sin el pago de cláusulas elevadas, fueron determinantes.

A esto se sumó la atractiva propuesta del fútbol saudí, que ofrecía una mejora considerable en sus condiciones salariales. Aunque el jugador contaba con ofertas de ligas europeas, la propuesta del Al-Kholood terminó siendo la más convincente.

Un adiós anunciado en el sur de Madrid

Dentro del entorno del Leganés, la marcha de Cissé era un secreto a voces. Tanto la dirección deportiva como la afición asumían desde hace tiempo que el futbolista no continuaría en el equipo más allá de esta temporada.

Pese a ello, el mediocentro ha seguido aportando sobre el terreno de juego. Su último gol, clave en una reciente victoria, reafirma su implicación en el tramo final del curso.

Nuevo reto en su carrera profesional

Con este movimiento, Cissé da un paso importante en su carrera, apostando por un destino en crecimiento dentro del panorama futbolístico internacional. El Al-Kholood incorpora así a un jugador con experiencia, recorrido y proyección.

Mientras tanto, en el Leganés se abre una nueva etapa sin uno de sus futbolistas más regulares en los últimos años. La prioridad ahora será cerrar la temporada de la mejor manera posible antes de afrontar una reestructuración que ya se intuye inevitable.