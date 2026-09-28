El Levante de Luis Castro tiene una particularidad que no se encuentra en ningún otro equipo de LaLiga

El Levante de Luís Castro ha convertido la juventud en una de sus principales señas de identidad. El conjunto granota cuenta con la plantilla más joven de Primera División, con una media de 24,6 años, en una apuesta que mira tanto al presente como al futuro del club

El Levante tiene un rasgo que va más allá de los resultados y de los nombres que han llegado durante el último mercado. Luís Castro dirige a la plantilla más joven de Primera División, una característica que define buena parte de la apuesta del conjunto granota para esta temporada y que también explica el protagonismo que están adquiriendo varios futbolistas jóvenes.

La edad media del vestuario levantinista se sitúa en 24,6 años, por debajo de los 26,6 de media de LaLiga. Una diferencia que refleja el cambio de perfil que ha experimentado la plantilla y que sitúa al conjunto valenciano como el equipo con menor edad media de la categoría.

Una plantilla construida mirando al futuro

La juventud del Levante no es fruto de la casualidad. Buena parte de los movimientos realizados en el mercado siguieron esa misma línea. De las incorporaciones realizadas durante la etapa de Luís Castro, diez corresponden a jugadores de 23 años o menos, una apuesta que ha permitido combinar futbolistas con experiencia con otros llamados a tener recorrido en Orriols. El resultado es un vestuario en el que conviven jugadores que ya conocen de sobra la competición con jóvenes que están dando sus primeros pasos en Primera. Paco Cortés, Nacho Pérez, Marc Santos, Axel Tape o Hugo Sotelo son algunos de los nombres que representan ese cambio de perfil.

No se trata únicamente de acumular juventud. La intención es que esos futbolistas tengan espacio para crecer dentro de un equipo de máxima exigencia y que puedan convertirse en piezas importantes del Levante durante los próximos años.

El contraste se aprecia todavía más cuando se mira al otro extremo de la plantilla. El Levante cuenta únicamente con tres futbolistas mayores de 30 años: Aïssa Mandi, Mathew Ryan y Jeremy Toljan. Ese reparto deja una plantilla claramente orientada hacia el futuro. La experiencia queda concentrada en determinados puestos mientras la mayor parte del vestuario está formada por jugadores que todavía tienen margen para evolucionar. Para Castro, el reto consiste ahora en conseguir que esa juventud se traduzca en regularidad sobre el terreno de juego. La temporada acaba de comenzar y el calendario irá poniendo a prueba a un equipo que todavía está en proceso de consolidación.

Una apuesta que ya ha dejado dinero en las arcas

El Levante ya ha comprobado, además, que apostar por futbolistas jóvenes puede tener una segunda consecuencia más allá de lo deportivo. Dos de los jugadores jóvenes que habían formado parte de la dinámica del equipo, Carlos Espí y Kareem Tunde, abandonaron el club este verano rumbo al Real Madrid y al West Bromwich Albion, respectivamente. Sus operaciones dejaron cerca de 30 millones de euros en las arcas granotas.

Es precisamente ahí donde cobra sentido la estrategia del club. El Levante no solo busca construir un equipo competitivo para el presente, sino también generar activos que puedan aumentar su valor con el paso de las temporadas. La fórmula ya está definida: juventud, oportunidades y jugadores con margen de crecimiento. Ahora le corresponde a Luís Castro convertir ese potencial en rendimiento durante una temporada en la que el Levante vuelve a competir entre los grandes del fútbol español.