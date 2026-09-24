Luís Castro: "Si no es por Danvila, el Levante no estaría en LaLiga"

Luís Castro ha sorprendido al hablar de la situación del Levante durante el parón internacional. El técnico portugués ha puesto en valor el esfuerzo del club y de José Danvila para mantener al equipo en Primera: "El Levante es un milagro; si no es por Danvila, no estaría en LaLiga"

El Levante atraviesa un nuevo parón internacional con Luís Castro al frente de un proyecto que vuelve a estar condicionado por las dificultades económicas. El técnico portugués ha aprovechado su visita a SER Deportivos Valencia para repasar la actualidad granota y ha dejado una reflexión sobre la situación del club: "El Levante es un milagro".

Castro, que consiguió la permanencia la pasada temporada y continúa al frente del equipo este curso, ha puesto especialmente en valor el trabajo que se realiza en los despachos para construir una plantilla competitiva pese a las limitaciones existentes.

"Si no es por Danvila, el Levante no estaría en Primera"

La reflexión del entrenador no se quedó únicamente en el rendimiento deportivo. Castro señaló directamente a José Danvila, máximo accionista del Levante, como una figura determinante para la supervivencia del proyecto. "El Levante es un milagro; si no es por Danvila, el Levante no estaría en la Liga". El técnico explicó que la situación económica obliga al club a buscar soluciones constantemente y destacó el esfuerzo personal del máximo accionista. Según sus palabras, Danvila ha tenido que realizar aportaciones de su propio patrimonio para que el equipo pueda mantener unas condiciones competitivas.

Castro quiso poner en perspectiva la dimensión de esas cantidades. "Hay gente que ve caro pagar 100 euros por una entrada; imagínate qué es poner 15 millones de euros", apuntó durante la entrevista. El entrenador portugués también quiso repartir el mérito. A su juicio, el llamado "milagro" no depende exclusivamente de una persona, sino del trabajo conjunto de la dirección deportiva, el cuerpo técnico y el resto de trabajadores del club.

El problema del control económico

Uno de los asuntos que más condicionó al Levante durante el último mercado fue el control económico. El conjunto granota tuvo que realizar operaciones importantes para poder configurar su plantilla y, según Castro, el sistema actual dificulta que clubes como el suyo puedan reinvertir el dinero obtenido mediante ventas. "Es bueno que haya control pero se debe dejar competir", explicó el técnico, que considera que debería existir una mayor flexibilidad con los clubes que realizan ventas.

La situación se hizo especialmente evidente con la salida de Carlos Espí. El delantero fue traspasado al Real Madrid por 25 millones de euros, pero el Levante dispuso de una cantidad muy inferior para volver a invertir en la plantilla. Castro entiende que construir un equipo competitivo en estas circunstancias tiene un mérito añadido. El Levante ha tenido que acudir al mercado de jugadores libres y a las cesiones para cubrir diferentes posiciones, mientras compite con clubes que cuentan con mayores recursos económicos.

El delantero fue una de las grandes apuestas del técnico durante la pasada temporada y terminó dando el salto al Real Madrid. Castro reconoció incluso que sigue sus partidos con el conjunto blanco, aunque lo hizo con una de sus habituales bromas: "Tengo que ver todo el partido para ver los minutos finales, que es cuando sale a jugar en el Real Madrid". La salida de Espí es precisamente uno de los ejemplos que utiliza el técnico para explicar las dificultades del Levante. El club consiguió revalorizar a varios futbolistas durante la pasada campaña, pero después tuvo que afrontar un nuevo mercado con importantes restricciones.

El técnico rechazó ofertas para continuar en Orriols

Durante la entrevista también salió a la luz el futuro de Castro. El portugués reconoció que este verano recibió propuestas de otros clubes, algunos de ellos con unas condiciones diferentes, pero finalmente decidió continuar en el Levante. El entrenador explicó que mantuvo una conversación con Danvila antes de marcharse de vacaciones y que ambos hablaron sobre el futuro del proyecto. Castro tiene contrato con el conjunto granota hasta junio de 2028, después de ampliar su vinculación tras conseguir la permanencia.

Su continuidad supone mantener al frente del equipo al técnico que consiguió cambiar la dinámica del Levante la pasada temporada. Ahora, con el parón internacional por delante y la competición todavía pendiente de reanudarse, Castro vuelve a poner el foco en una realidad que conoce de primera mano: competir en Primera con recursos limitados exige mucho más que buenos resultados sobre el césped.