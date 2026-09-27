La competencia en el lateral del Levante entre Jeremy Toljan y Nacho Pérez

El Levante cuenta con una competencia de garantías en el lateral derecho. Nacho Pérez y Jeremy Toljan se reparten los minutos con Luis Castro, que dispone de dos perfiles diferentes para una misma posición: la juventud y el crecimiento del canterano frente a la experiencia y el recorrido del alemán

El conjunto granota afronta el parón internacional después del duro golpe sufrido ante el Villarreal en La Cerámica. Las dos últimas derrotas han vuelto a poner el foco sobre un equipo que todavía tiene mucho margen para corregir, pero que también cuenta con argumentos que permiten mirar hacia el futuro con optimismo.

Uno de ellos está en el lateral derecho. Luis Castro dispone de dos alternativas de garantías y, lejos de establecer una jerarquía definitiva, está repartiendo protagonismo entre Nacho Pérez y Jeremy Toljan.

La diferencia en minutos es mínima después de los primeros encuentros. El alemán acumula 264 minutos, mientras que el canterano suma 295. Toljan fue titular ante el Barcelona y el Villarreal, mientras que Nacho Pérez salió de inicio en los otros cuatro partidos disputados, además del encuentro aplazado frente al Athletic.

Juventud contra experiencia

La particularidad de esta competencia está en la diferencia de edad. Nacho Pérez tiene solo 18 años, mientras que Toljan aporta casi una década y media más de experiencia. Dos perfiles diferentes para una misma posición que Luis Castro está utilizando en función de las exigencias de cada partido.

La irrupción de Nacho no es una sorpresa pasajera. El lateral nacido en Turís ya comenzó a llamar la atención durante la temporada 2025/26 y su crecimiento se ha consolidado en este inicio de curso. Su regreso a la dinámica del Levante se produjo después de concentrarse con la selección española sub-19. A pesar de su juventud, el canterano ha demostrado que no necesita un periodo de adaptación para competir al máximo nivel. Su rendimiento defensivo también explica buena parte de la confianza que está recibiendo. Según los datos de LaLiga, Nacho supera a Toljan en varios registros defensivos: suma 5 intercepciones frente a 3, 7 placajes frente a 3, 8 recuperaciones frente a 6 y 19 despejes frente a 13.

Toljan aporta otra dimensión

La competencia, sin embargo, no se limita a quién defiende mejor. Toljan ofrece al Levante un perfil diferente. Su experiencia le permite interpretar situaciones de partido de otra manera y su capacidad para incorporarse al ataque añade recursos al conjunto granota. El alemán ya suma una asistencia y destaca especialmente por su tendencia a buscar el área con centros. También aporta amplitud y recorrido por la banda, convirtiéndose en una alternativa útil cuando el partido requiere mayor presencia ofensiva. Por eso Luis Castro no parece tener intención de cerrar la puerta a ninguno de los dos.

El técnico portugués incluso demostró que puede encontrarles espacio en un mismo once. Ante el Barcelona colocó a Nacho Pérez en el lateral izquierdo y mantuvo a Toljan en la derecha. El canterano tuvo entonces una misión especialmente exigente: frenar a Raphinha, una de las principales amenazas del conjunto azulgrana. La respuesta volvió a reforzar la idea que maneja el cuerpo técnico: no se trata únicamente de decidir quién es el titular y quién el suplente, sino de disponer de dos futbolistas capaces de responder ante escenarios diferentes.

Un problema que se convierte en solución

El Levante todavía tiene deberes por delante después de un arranque irregular y de las dos últimas derrotas. El parón permitirá a Luis Castro trabajar en la corrección de errores antes de regresar a la competición. Mientras tanto, el lateral derecho aparece como una de las posiciones con mayor competencia. Nacho representa el crecimiento de una cantera que reclama espacio y Toljan aporta la experiencia necesaria para acompañarlo en ese proceso.

Con apenas seis jornadas disputadas, la pelea continúa abierta. Y para el Levante, tener dos opciones capaces de competir por el mismo puesto puede terminar siendo más una solución que un problema.