Así queda la clasificación de la Ligue 1 en Francia tras el triunfo del PSG y la derrota del Lens en la jornada 19 en Francia

La jornada 19 de la Ligue 1 en Francia dejó como gran beneficiado al PSG y como gran perjudicado al Lens que perdió su encuentro y el liderato

La Ligue 1 sufrió este fin de semana un importante vuelco en su clasificación. La jornada 19 arrancaba en Francia con el Lens como líder pese a la presión que estaba metiendo el PSG a base de triunfos consecutivos. El primero en jugar fue el PSG que no sin esfuerzo, sacó por la mínima el partido ante el Auxerre el viernes y en un nuevo triunfo a domicilio. El sábado le tocó el turno al Lens, que dependía de sí mismo para seguir líder en la Ligue 1. El Lens tenía un partido decisivo ya que se medía al Marsella, tercer clasificado y que también queria recortar distancias con el liderato.

El PSG recupera el liderato en la Ligue 1 a costa del Lens

El Marsella se llevó el triunfo por 3-1 y de paso dejó sin liderato al Lens a favor de un PSG que regresa a lo más alto de la clasificación en Francia. El Lyon, otro de los que está en puestos de Champions Leage en la Ligue 1, sacó adelante su partido con un gran Endrick que marcó un gran triplete para vencer al Metz por 2-5. Otro de los que perdió en puestos europeos fue el Lille, que cayó a manos de un Estrasburgo que sigue peleando por estar en Europa la próxima temporada. Por tanto, en la parte baja de la tabla, ni Metz, ni Auxerre ni Nantes pudieron modificar su situación por evitar el descenso a la Ligue 2.

Auxerre 0-1 PSG

El Paris Saint-Germain, con muchas rotaciones antes del desenlace de la primera fase de la Liga de Campeones, consiguió la victoria en su visita al Auxerre con un tardío gol de Barcola (0-1), lo que sirve a los parisinos para dormir líderes de la Ligue 1. El Auxerre llegaba al encuentro tras tres derrotas consecutivas en liga y con apenas 12 puntos, los mismos que el Metz, colista. El PSG, por su parte, buscaba la quinta victoria seguida para no perder la estela del Lens, líder con un punto más que los parisinos.

Marsella 3-1 Lens

El Lens, con un doblete de Gouiri, perdió 3-1 ante el Olympique Marsella, cerró una racha de ocho victorias consecutivas y cedió el liderato al París Saint-Germain, que tras su victoria frente al Auxerre (0-1) escaló de nuevo hacia la primera plaza de la Ligue 1. Los hombres dirigidos por Pierre Sage concluyeron una racha triunfal en el Vélodrome. No perdían desde el 29 de octubre de 2025, cuando el Metz se cruzó por su camino triunfal (2-0). Desde entonces, el Lens contaba todos sus duelos por victorias, incluidos dos encuentros de Copa con los que sumaba un pleno de diez.

Metz 2-5 Lyon

Endrick ha caído de pie en la Ligue 1, en la que apenas ha participado en tres encuentros con el Lyon, y este domingo, de nuevo, volvió a marcar. Su víctima, el Metz, derrotado 2-5, encajó un triplete del brasileño, que tras su última exhibición suma cuatro tantos desde que se marchó del Real Madrid en busca de minutos. La victoria del Lyon fue casi una anécdota por la irrupción de Endrick. El cambio del conjunto francés es más que fructífero. Antes contaba con el uruguayo Martín Satriano, cedido en el Getafe, y ahora es Endrick el encargado de engrosar las estadísticas anotadoras del equipo dirigido por Paulo Fonseca.

