Así queda la clasificación de la Ligue 1 tras el triunfo del PSG y la derrota del Marsella

La Ligue 1 de Francia tuvo este domingo ración de hasta cinco encuentros. En la capital gala se disputó el derbi entre el PSG y el Paris FC con dos estadios que están separados por pocos metros. Además, se enfrentaron Marsella y Nantes, Brest y Auxerre, Le Havre y Angers, Lorient y Metz.

Marsella 0-2 Nantes

El intento del Marsella por asentarse en la parte alta, entre los candidatos de la Ligue 1, sufrió un paso atrás en su primer partido del 2026, en el Velodrome, que disputó durante más de una hora con nueve jugadores frente el Nantes, que sumó su cuarta victoria de la temporada y dio un paso de gigante para salir de los puestos de descenso. El conjunto de Roberto de Zerbi pierde el paso en la carrera hacia el título.

Antes de la media hora perdió por roja directa a Arthur Vermeeren y al inicio de la segunda parte se quedó con nueve porque Bilal Nadir vio la segunda tarjeta amarilla. Era una oportunidad que no podía dejar escapar el Nantes, antepenúltimo, que no ganaba desde el pasado 24 de octubre, frente el París FC. Siete partidos sin sumar los tres puntos y lo logró en uno de las visitas más complicadas del curso.

Además, también se dieron otros resultados en la jornada 17 de la Ligue 1. El Lille, que jugó el sábado, perdió ante el Stade Rennais por un sorprendente 0-2. El Lens sigue al frente de la tabla tras vencer al Toulouse el pasado viernes.

PSG 2-1 Paris FC

Ousmane Dembelé aplacó el entusiasmo del Paris FC en un derbi casi inédito, sin apenas antecedentes, que inclinó al tran tran (2-1) el campeón, que sigue la persecución al Lens, sorprendente líder de la Ligue 1 al término de la primera vuelta. El enfrentamiento entre vecinos parisinos, que se disputó por primera vez desde 1978, es el de más proximidad entre rivales de la misma ciudad. Treinta metros, una sola calle, separa el Parque de los Príncipes, recinto del poderoso PSG, del estadio Jean Bouin, feudo de los visitantes.

Sin embargo, una distancia sideral separa a uno y otro en la realidad. Un gigante, campeón de todo, con una fuerza económica incalculable frente un recién ascendido, un modesto que ha contemplado los éxitos de su adversario desde la lejanía, desconocedor de la élite. No fue tanta la diferencia sobre el terreno de juego, pero el París, que solo ha ganado uno de sus diez últimos partidos y que está amenazado por el descenso, apenas amenazó al equipo de Luis Enrique.

