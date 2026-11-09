Carlos Vicens encuentra un nuevo destino tras su salida del Braga: el Olympique de Lyon apuesta por él

El técnico mallorquín toma las riendas del conjunto francés después de su primera experiencia como entrenador principal en Portugal, donde llevó al Sporting de Braga hasta las semifinales de la Europa League y alcanzó la cuarta plaza liguera

El Olympique de Lyon ya tiene nuevo entrenador y es español. El conjunto francés ha anunciado la incorporación de Carlos Vicens, técnico mallorquín de 43 años que llega para ocupar el puesto que dejó vacante Paulo Fonseca, después de que este decidiera poner rumbo al Sporting de Portugal. El preparador español afronta así un nuevo reto en su carrera, esta vez en uno de los clubes históricos del fútbol francés. Vicens firma un contrato de 18 meses, hasta el 30 de junio de 2028.

Su llegada a Lyon supone una nueva oportunidad para un entrenador que ha vivido recientemente su primera experiencia al frente de un equipo de primer nivel. Y es que su principal carta de presentación es precisamente el trabajo realizado en el Sporting de Braga, donde aterrizó en el verano de 2025 después de ocho años vinculado al Manchester City de la mano de Pep Guardiola. El entrenador dirigirá su primer entrenamiento este martes y será presentado ante los medios de comunicación a las 15:00 horas.

Su paso por el Braga, la mejor carta de presentación

El nombre de Carlos Vicens ganó protagonismo en el panorama europeo gracias a su aventura en Portugal. En su primera temporada como entrenador principal, el mallorquín consiguió llevar al Braga hasta las semifinales de la Europa League, eliminando al Betis, entre otros, donde el conjunto portugués cayó ante el Friburgo. Además, terminó cuarto en la Primeira Liga y alcanzó la final de la Copa de la Liga portuguesa. Unos resultados que le permitieron hacerse un hueco entre los técnicos emergentes del fútbol europeo y que ahora han llamado la atención de la dirección deportiva del Olympique de Lyon. Su balance al frente del Braga fue de 41 victorias, 19 empates y 16 derrotas en 76 encuentros oficiales.

Sin embargo, su salida del conjunto luso no llegó en las mejores circunstancias. El Braga decidió prescindir de sus servicios el pasado 20 de octubre, después de encadenar tres derrotas consecutivas frente a Copenhague, Sporting de Portugal y Gil Vicente. En ese momento, el equipo ocupaba la octava posición liguera, con once puntos en ocho jornadas. Una destitución que puso fin a una etapa de algo más de un año, pero que no ha impedido que el técnico encuentre rápidamente un nuevo destino en una de las grandes ligas europeas.

De la mano de Guardiola al reto de la Ligue 1

Antes de dar el salto al Braga, Vicens desarrolló buena parte de su carrera en el Manchester City. Llegó a la entidad inglesa en 2017 y pasó por diferentes categorías de formación, hasta que en 2021 se incorporó al cuerpo técnico del primer equipo como ayudante de Pep Guardiola. Durante cuatro temporadas trabajó junto al entrenador catalán, una experiencia que le permitió conocer de primera mano los métodos de uno de los técnicos más influyentes del fútbol actual.

En 2025 decidió emprender su camino en solitario y aceptó la propuesta del Braga, donde consiguió dar el salto definitivo a la élite. Ahora tendrá por delante el desafío de trasladar esas ideas al Olympique de Lyon, que busca recuperar protagonismo en Francia y consolidarse en Europa. Vicens llegará acompañado por varios miembros de su anterior cuerpo técnico en Portugal, entre ellos Mario Enguidanos, Lander Iza García, Jordi Lie Fernández y Willy Alonso.

El pasado reciente en Braga será, por tanto, la principal referencia de un Carlos Vicens que tendrá en Lyon la oportunidad de confirmar que su buen trabajo en Portugal no fue una casualidad. Enfrente tendrá a una afición exigente y a un club gigantesco con un palmarés fantástico, solamente eclipsado en los últimos años por la aparición del PSG y su inversión millonaria. El conjunto de Lyon se encuentra quinto clasificado a 6 puntos del liderato y Carlos Vicens tendrá como reto mantener en esa zona alta al club y competir en Europa para llegar de nuevo lo más lejos posible.