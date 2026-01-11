Se complica la renovación de Dembélé con el PSG y Luis Enrique cierra filas

El PSG afronta el Derbi ante el Paris FC mientras la renovación de Ousmane Dembélé y su exigente negociación salarial acaparan el foco mediático

En la antesala de un nuevo Derbi de París frente al Paris FC, Luis Enrique compareció ante los medios con un mensaje claro y sin rodeos. El entrenador del Paris Saint-Germain evitó profundizar sobre el futuro contractual de Ousmane Dembélé, asegurando que se trata de un asunto que compete exclusivamente a la dirección deportiva del club. El técnico asturiano, fiel a su estilo, prefirió centrar la atención en el partido de Copa y restar protagonismo a los rumores que rodean al internacional francés.

Una negociación compleja y sin avances

La renovación de Ousmane Dembélé se ha convertido en una de las carpetas más delicadas para el PSG. Según informaciones procedentes de Francia, el extremo, actual Balón de Oro, habría rechazado una primera propuesta cercana a los 30 millones de euros anuales, al considerar que no se ajusta a su nuevo estatus. La exigencia del jugador sería notablemente superior, situándose alrededor de los 60 millones, una cifra que ha generado debate interno en el club.

El periodista Loïc Tanzi, en declaraciones a L'Équipe du Soir, señaló que las conversaciones se prolongan desde hace meses y que, a día de hoy, las posturas siguen muy alejadas. Aunque ambas partes mantienen la voluntad de llegar a un acuerdo, no existe todavía un entendimiento cercano.

El PSG, ante una decisión estratégica

Esta situación coloca a la directiva parisina ante un dilema de gran calado. Por un lado, el club intenta consolidar una política salarial más controlada, alejándose de los excesos de etapas anteriores marcadas por figuras como Messi o Neymar. Por otro, el PSG es consciente de que Dembélé ha sido el pilar fundamental del proyecto deportivo, especialmente en la histórica conquista de la Champions League.

Su rendimiento respalda sus pretensiones: 33 goles y 14 asistencias en 51 partidos, además de actuaciones decisivas en los momentos clave de la temporada pasada. En 2025, su dominio individual fue absoluto, sumando el Balón de Oro, el FIFA The Best, el título de máximo goleador de la Ligue 1 y el MVP de la Champions.

Luis Enrique desmiente rumores y protege al vestuario

El técnico del PSG también fue tajante al referirse a las informaciones que cuestionan su continuidad en el banquillo. Luis Enrique recordó que tiene contrato hasta 2027 y calificó los rumores como “noticias falsas”, denunciando intentos de desestabilizar al equipo. “Las negociaciones existen, pero son privadas. Sabemos lo que queremos y seguimos centrados en competir”, resumió.

Cuando fue interrogado directamente sobre si el club debía retener al ganador del Balón de Oro, el entrenador sonrió y derivó la cuestión hacia el director deportivo, Luis Campos, evitando entrar en valoraciones públicas.

Un Derbi de Copa con aroma a trampa

Más allá del ruido mediático, el PSG afronta un partido exigente ante el Paris FC, que vuelve a disputar un Derbi en la élite tras 46 años de ausencia. Será el segundo enfrentamiento en apenas una semana, aunque este choque de Copa de Francia se presenta como un duelo a todo o nada.

El Paris FC, mermado por bajas importantes como Illan Kebbal y Moses Simon, intentará sorprender en el Parque de los Príncipes. Su técnico, Stéphane Gilli, ha asegurado que no renunciará al ataque, apelando al carácter imprevisible de los derbis.

Un PSG acostumbrado a ganar

Los números respaldan la confianza del campeón de Europa. Desde la llegada de Luis Enrique, el PSG ha conquistado todos los títulos nacionales posibles, con un balance de 10 trofeos en 12 competiciones. La reciente Supercopa de Francia, decidida en el último suspiro gracias a Gonçalo Ramos, volvió a demostrar el carácter competitivo de un equipo que nunca se rinde.

Con posibles rotaciones tras el desgaste reciente, el PSG buscará sellar su pase a la siguiente ronda y reafirmar su dominio en Francia, mientras el futuro de Ousmane Dembélé sigue siendo el gran interrogante fuera del campo.