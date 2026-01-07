Se desmienten los rumores: Luis Enrique continuará en el PSG

El PSG desmiente los rumores sobre la salida de Luis Enrique, reafirmando que el entrenador español continuará al frente del equipo hasta 2027

Este miércoles, el entrenador español Luis Enrique ofrecerá una rueda de prensa previa al duelo del Trofeo de Campeones frente al Olympique de Marsella en Kuwait. En los últimos días, se difundieron rumores sobre una posible salida del técnico del PSG, tras supuestamente rechazar una oferta de renovación de contrato y buscar un nuevo desafío. Sin embargo, el club actuó de manera rápida para desmentir estas versiones.

PSG desmiente noticias falsas

El director deportivo del PSG, Luis Campos, calificó las informaciones como “100% fake news”, asegurando que no existe ninguna negociación rota ni intención de abandono por parte del técnico español. El revuelo comenzó a partir de un tuit viral que citaba al medio alemán BILD, aunque luego se comprobó que no había ninguna publicación oficial. Diversos portales deportivos internacionales reprodujeron el rumor antes de que el PSG aclarara la situación.

Contexto del rumor

La información coincidió con recientes movimientos en el mercado de entrenadores europeos: la salida de Rubén Amorim del Manchester United y las dudas sobre la continuidad de Arne Slot en Liverpool, lo que alimentó especulaciones sobre un posible cambio de aire de Luis Enrique. El técnico, exBarcelona, aún mantiene contrato vigente con el PSG hasta 2027, y ni él ni el club han mostrado señales de conflicto.

Un proyecto sólido y exitoso

Bajo la dirección de Luis Enrique, el PSG atraviesa uno de los mejores momentos de su historia reciente. El club logró un sextete histórico, incluyendo la primera Champions League de su historia, y alcanzó la final del Mundial de Clubes.

Desde su llegada en julio de 2023, el entrenador ha dirigido 144 partidos, con 102 victorias, 23 empates y 19 derrotas, alcanzando un rendimiento cercano al 76% en puntos, lo que refuerza su posición como pieza clave del proyecto.

Calendario y actualidad deportiva

El PSG viajará a Kuwait para disputar la final de la Supercopa de Francia ante el Olympique de Marsella. Actualmente, el club ocupa la segunda posición en la Ligue 1, a solo un punto del líder Lens, y mantiene una posición sólida en la Champions League. El equipo se encuentra en un momento de forma óptimo, lo que refuerza la confianza en el proyecto de Luis Enrique y descarta cualquier especulación sobre su salida inmediata.

Tranquilidad en París

En definitiva, tanto Luis Enrique como la directiva del PSG insisten en que las negociaciones para una futura extensión de contrato siguen su curso natural, y no existe ningún conflicto. El mensaje de Luis Campos y del club es claro: la etapa del asturiano en París no solo continúa, sino que se mantiene como un pilar del presente y futuro del PSG, con un equipo sólido y un proyecto en plena expansión.