Endrick se prepara para debutar a lo grande con el Olympique de Lyon: habrá una entrada espectacular

Endrick, la joven promesa brasileña, se prepara para debutar con el Olympique de Lyon tras su cesión desde el Real Madrid

El joven delantero brasileño Endrick está a punto de disputar su primer partido con el Olympique de Lyon, tras llegar cedido por el Real Madrid hasta el final de la temporada. El atacante de 19 años llega con la intención de encontrar su evolución personal, recuperar ritmo competitivo y consolidarse como un jugador clave en el equipo dirigido por Paulo Fonseca.

“Siempre busco mejorar y crecer como jugador”, afirmó Endrick en declaraciones a EFE. El brasileño explicó que su paso por el Madrid, donde apenas disputó tres partidos esta temporada, le motivó a buscar más minutos de juego en otro club para desarrollarse.

Adaptación y expectativas en Lyon

Endrick se integró rápidamente en los entrenamientos del Lyon y se prevé que tenga algunos minutos en la Copa de Francia frente al Lille, aunque es poco probable que sea titular en el encuentro del domingo. “No está listo para jugar los 90 minutos, pero seguro que participará en el partido”, señaló el técnico portugués Paulo Fonseca.

Su llegada ha causado un verdadero furor entre los aficionados, reflejado en la venta de entradas para su primer encuentro en el Groupama Stadium: más de 50.000 entradas vendidas, superando la media de público habitual del club en la presente temporada.

Una cesión con objetivos claros

El préstamo de Endrick tiene como objetivo permitirle recuperar sensaciones, aumentar su rendimiento y sumar protagonismo en competiciones europeas y nacionales. El brasileño subraya que su meta no se centra en una cifra concreta de goles: “Hay que marcar más que los rivales. Yo voy a trabajar para ayudar en eso”.

Además, Endrick persigue volver a la selección brasileña y estar en los planes del Mundial 2026. Su debut con la absoluta a los 17 años, marcando un gol frente a Inglaterra en Wembley, disparó su fama y consolidó la expectativa que lo acompaña en Europa.

Impacto mediático y aceptación en el vestuario

El delantero también ha causado sensación en redes sociales: el vídeo de bienvenida al Lyon superó los 24 millones de visualizaciones en menos de 24 horas, un récord absoluto para el club. Su compañero Ruben Kluivert destacó su rápida integración: “Parece que lleva aquí mucho tiempo. Es fuerte, rápido y muy bueno con el balón en los pies”.

Mirando hacia adelante

Endrick reconoce la ayuda de Xabi Alonso en su proceso de adaptación al Madrid y mantiene la perspectiva de crecimiento: “Quiero aprender de los mejores, seguir mejorando y, algún día, ser campeón del mundo con Brasil”. Por ahora, su enfoque está en disfrutar de su temporada en Lyon y aprovechar cada minuto que tenga en el campo.

Con esta cesión, Endrick espera consolidarse como una de las grandes promesas del fútbol mundial, demostrando que su talento está listo para brillar en Francia y Europa.