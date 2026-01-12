Endrick responde con fútbol y gol en su estreno con el Olympique de Lyon

Endrick inició su etapa en el Olympique de Lyon con un gol decisivo que confirma que su talento empieza a abrirse camino en el fútbol europeo

Endrick aterrizó en Francia con la sensación de ser un talento contenido, un delantero joven con hambre de protagonismo y minutos. Mientras el Real Madrid disputaba la Supercopa de España en Arabia Saudí, el atacante brasileño iniciaba una nueva etapa en el Olympique de Lyon, equipo al que llegó cedido hasta final de temporada. Su estreno no pudo ser más impactante: gol decisivo y clasificación en la Copa de Francia.

El futbolista de apenas 19 años encontró en la Ligue 1 el escenario ideal para volver a sentirse importante. Tras quedarse fuera de la convocatoria en el duelo liguero ante el Mónaco por decisión técnica, el entrenador Paulo Fonseca apostó por él como titular frente al Lille, en una eliminatoria a partido único que exigía personalidad y carácter.

Un gol que vale una clasificación

El encuentro se disputó en el Stade Pierre-Mauroy, donde el Lyon comenzó golpeando temprano gracias al tanto de Afonso Moreira en el primer minuto. Sin embargo, el conjunto local reaccionó y logró empatar pasada la media hora por medio de Nathan Ngoy, igualando una eliminatoria muy competida.

Cuando el descanso se acercaba y el partido parecía encaminado a la incertidumbre, apareció Endrick. Una jugada bien elaborada desde el sector izquierdo terminó con un balón prolongado dentro del área que el brasileño no desaprovechó. Con un remate de primeras, batió al guardameta Arnaud Bodart y firmó su primer gol oficial en el fútbol francés, un tanto que a la postre sería definitivo.

Personalidad, potencia y descaro

Más allá del gol, el debut de Endrick dejó señales claras de su potencial ofensivo. Actuando en varios tramos desde la banda derecha, mostró velocidad, potencia física y una notable capacidad para encarar. Ya en los primeros minutos estuvo cerca de marcar con un disparo lejano que se estrelló en el palo, avisando de lo que estaba por venir.

Aunque en algunas acciones pecó de individualismo, su actitud competitiva fue evidente. Buscó el balón, se ofreció constantemente y no rehuyó el contacto físico, provocando varias faltas que terminaron desgastando a la defensa rival.

Una cesión para crecer y convencer

La salida de Endrick del Real Madrid responde a una necesidad clara: continuidad y confianza. Con escasas oportunidades tanto con Carlo Ancelotti como con Xabi Alonso, el brasileño optó por dar un paso intermedio en su carrera. Lyon aparece como el lugar ideal para recuperar sensaciones, crecer como futbolista y regresar a España con mayor madurez.

Su actuación ante el Lille refuerza la idea de que puede convertirse en una de las referencias ofensivas del equipo francés durante los próximos meses. No es casualidad que Fonseca decidiera sustituirlo en el tramo final del partido, buscando proteger a una de sus nuevas piezas clave.

Un comienzo prometedor

El Olympique de Lyon selló su pase a la siguiente ronda de la Copa de Francia, mientras Endrick firmó un debut que ilusiona tanto a la afición francesa como al madridismo. Si mantiene este nivel, su nombre comenzará a sonar con fuerza en la Ligue 1 y en competiciones europeas.

El rugido ya se ha escuchado en Francia. Ahora, el reto para Endrick será mantener la regularidad, seguir creciendo y demostrar que su talento está preparado para volver a brillar en los grandes escenarios del fútbol europeo.