Enzo Fernández, en la órbita del PSG tras la salida de Maresca

El futuro de Enzo Fernández vuelve a estar en el foco del fútbol europeo mientras el PSG sigue de cerca su situación en un Chelsea marcado por la inestabilidad

El mediocampista argentino, actualmente en las filas del Chelsea, se ha convertido en uno de los jugadores que el Paris Saint-Germain observa con atención de cara al futuro, especialmente tras los recientes cambios en el banquillo del conjunto londinense.

Un fichaje récord que genera dudas

Fernández llegó a Stamford Bridge en enero de 2023 procedente del Benfica, en una operación histórica que alcanzó los 107 millones de libras, convirtiéndose en el traspaso más caro del fútbol británico. Desde entonces, el campeón del mundo con Argentina ha sido una pieza habitual en el centro del campo, aunque su continuidad ya no parece tan segura como antes.

La salida del entrenador Enzo Maresca, con quien mantenía una relación cercana, ha provocado que el futbolista comience a replantearse su futuro. El técnico italiano fue destituido tras una fuerte ruptura con la directiva y sustituido por Liam Rosenior, un movimiento que no pasó desapercibido para el vestuario.

La reacción de Enzo y su peso en el vestuario

Tras el despido de Maresca, Fernández no ocultó su malestar y expresó públicamente su tristeza por la salida del técnico. Incluso le dedicó un mensaje emotivo en redes sociales, destacando el aprendizaje y los títulos logrados juntos. Este gesto contrastó con el silencio de otros compañeros y reforzó su imagen como líder dentro del equipo, llegando incluso a portar el brazalete de capitán en varias ocasiones.

En lo deportivo, el argentino ha mantenido cifras destacadas esta temporada, con goles y asistencias clave, además de actuaciones determinantes como el tanto en el último minuto frente al Manchester City. Sin embargo, el contexto institucional del club genera inquietud.

El interés del PSG y su estrategia a largo plazo

Según medios franceses, el PSG ha identificado a Enzo Fernández como un objetivo estratégico, aunque no contempla realizar un movimiento inmediato durante el mercado invernal. El club parisino considera que su fichaje encajaría mejor en una operación de verano, cuando pueda planificar con mayor margen la reconstrucción de su centro del campo.

Actualmente, el equipo dirigido por Luis Enrique cuenta con jugadores como Vitinha, João Neves y Fabián Ruiz, pero existe la sensación interna de que falta competencia real en ciertas posiciones. Desde el entorno del club se ha señalado que algunos futbolistas han bajado su nivel por la ausencia de presión interna.

Controversias y contexto extradeportivo

La figura de Fernández no está exenta de polémica. En Francia, su imagen quedó dañada tras la difusión de un video durante las celebraciones de la Copa América 2024, en el que se escuchaban cánticos ofensivos dirigidos a jugadores franceses. Este episodio también influye en que el PSG actúe con cautela antes de avanzar en cualquier negociación.

Un futuro aún por decidir

Con contrato vigente hasta 2032, Enzo Fernández no forzará una salida inmediata. No obstante, su nombre seguirá siendo protagonista mientras el Chelsea atraviesa una etapa de transición y el PSG analiza cómo reforzar su plantilla para mantener la competitividad al más alto nivel europeo.