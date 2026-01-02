Jornada 17 de la Ligue 1 2025-26 | Partidos, horarios y dónde ver en TV la liga francesa en vivo online

La Ligue 1 2026 arranca con duelos clave, donde Monaco, Lyon y PSG buscan puntos decisivos para consolidar sus posiciones en la tabla

La Ligue 1 de Francia arranca el año con partidos cargados de emoción y protagonismo de nombres propios. Este sábado 3 de enero, el Stade Louis II será testigo de un enfrentamiento de altura entre el AS Monaco y el Olympique Lyon, correspondiente a la fecha 17. Más allá de los puntos, la atención se centra en Endrick, el joven delantero brasileño que acaba de incorporarse al Lyon en busca de mayor continuidad tras su paso con pocos minutos en el Real Madrid.

El atacante ya se ha integrado a los entrenamientos bajo las órdenes de Paulo Fonseca, generando una gran expectativa entre los aficionados y la prensa, ansiosos por ver su rendimiento en la Ligue 1.

AS Monaco quiere mantener su racha positiva

El Mónaco llega a este partido motivado por su reciente triunfo en la jornada anterior y con la intención de mantener la regularidad en la tercera posición de la tabla, con 32 puntos (10 victorias, 2 empates y 4 derrotas). El equipo local cuenta con un historial favorable frente al Lyon en los últimos enfrentamientos, habiendo ganado cuatro de los cinco duelos recientes, mientras que el restante terminó en empate.

Por su parte, el Olympique Lyon busca recuperarse tras caer en su último encuentro y acumula 11 puntos, ubicándose en el 17º puesto, con un registro de 2 victorias, 5 empates y 9 derrotas. El equipo visitante deberá mejorar su rendimiento defensivo y aprovechar la llegada de Endrick para intentar sumar puntos vitales lejos de casa.

PSG y Paris FC se enfrentan con necesidades opuestas

En otra cita destacada, el Paris Saint-Germain recibirá al Paris FC. El PSG llega con la motivación de su victoria 3-2 ante Metz, consolidando su posición de segundo en la clasificación con 36 puntos (11 triunfos, 3 empates y 2 derrotas). Los parisinos buscan mantener la consistencia y evitar rachas negativas mientras encaran la parte final de la primera vuelta.

El Paris FC, en cambio, necesita sumar puntos tras su derrota ante Toulouse por 0-3. El equipo visitante acumula 16 unidades y ocupa el 14º puesto, con un registro reciente de 2 derrotas y 2 empates, habiendo marcado solo 3 goles y recibido 9. Este encuentro será clave para que el Paris FC pueda acercarse a la zona media de la tabla.

Expectativas en Lyon y Mónaco

El Olympique Lyon llega fortalecido tras su triunfo en casa en la jornada pasada, mientras que el Mónaco buscará corregir errores del partido anterior y volver a sumar de a tres. Con ambos equipos en busca de puntos esenciales, se espera un partido dinámico, con acciones en ambos arcos y protagonismo ofensivo, especialmente del joven Endrick.

Con estos encuentros, la Ligue 1 inicia 2026 con emoción, goles en disputa y equipos decididos a consolidar sus posiciones en la tabla, desde los líderes hasta los que luchan por escapar de la zona baja.

Los partidos de la jornada 17 de la Ligue 1

¿Dónde ver la liga francesa en España?

Los partidos de la jornada 17 de la Ligue 1 se pondrá seguir en directo y en vivo en exclusiva a través de Movistar +.