Jornada 18 de la Ligue 1 2025-26 | Partidos, horarios y dónde ver en TV la liga francesa en vivo online

El Paris Saint-Germain afronta la jornada 18 de la Ligue 1 con la obligación de ganar en casa para no perder terreno en una lucha por el liderato más abierta que nunca

El Paris Saint-Germain se prepara para una nueva cita en la Ligue 1 con el objetivo de recuperar el primer puesto y mantener viva la lucha por el título. Tras el inesperado traspié en la Copa de Francia frente al Paris FC (0-1), el conjunto de Luis Enrique quiere volver a sumar de a tres en el Parque de los Príncipes este viernes, cuando reciba al Lille, otro de los equipos destacados de la competición francesa.

El traspié ante el Paris FC

El PSG llega con la necesidad de reaccionar después de caer en el derbi parisino gracias a un gol de Jonathan Ikoné. Luis Enrique reconoció en rueda de prensa que, aunque la derrota fue dura, el equipo debe enfocarse en el próximo compromiso: “Después de una derrota, todos quieren recuperar la dinámica. Analizamos el partido, sabemos que hicimos todo para ganar, pero a veces te encuentras con un portero que lo detiene todo. Así es el fútbol. Ahora toca pensar en el Lille y dar lo mejor en el campeonato”.

Lille, un rival de cuidado

El técnico español destacó las cualidades del Lille: “Hacen muchas cosas bien, con y sin balón. Tienen calidad y será una buena prueba para nosotros jugar en casa. Queremos ofrecer un buen rendimiento y mantenernos en la pelea por el título”. El equipo visitante, por su parte, viene de caer en la Copa de Francia ante el Lyon por 1-2, lo que podría motivar a los jugadores a demostrar su nivel en la Ligue 1.

Estado físico y gestión de la plantilla

Luis Enrique también se refirió a la condición física de sus jugadores, subrayando la importancia de la gestión del grupo: “Esta temporada es particular en cuanto a la gestión física. Tendremos algo de tiempo en febrero para trabajar específicamente la condición, pero forma parte del día a día. La clave es mantener el ritmo y cuidar a todos los integrantes del plantel”.

Mónaco y Lorient, panorama de la jornada

En otros encuentros de la jornada 18, el Mónaco buscará recuperarse tras la derrota frente al Olympique Lyon por 1-3, acumulando tres partidos sin ganar. Con 23 puntos, el equipo ocupa el noveno puesto, mientras que Lorient, con 19 unidades y en el décimo segundo lugar, viene de empatar en su último compromiso. El enfrentamiento anterior entre ambos terminó 3-1 a favor de Lorient, mostrando que los locales deberán mejorar su rendimiento para sumar unidades cruciales.

Los horarios y partidos de la jornada 18 de la Ligue 1

Motivación para seguir en la cima

Luis Enrique destacó la importancia de aprender de la derrota y seguir adelante: “Es importante saber que merecíamos ganar. Perdimos y aceptamos el resultado, pero esto debe motivarnos a dar aún más en la Ligue 1 y en la Champions League”. Con el Lens como líder provisional y un campeonato muy ajustado, el PSG no puede permitirse tropiezos si quiere recuperar la cima del torneo francés.

¿Dónde ver la liga francesa en España?

Los partidos de la jornada 18 de la Ligue 1 se pondrá seguir en directo y en vivo en exclusiva a través de Movistar +.