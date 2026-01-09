Luis Enrique agranda su palmarés con una nueva Supercopa de Francia

El PSG conquistó la Supercopa de Francia tras un final agónico ante el Marsella y volvió a confirmar su dominio absoluto en el fútbol francés

El París Saint-Germain volvió a demostrar su dominio en el fútbol francés al conquistar, por cuarta temporada consecutiva, la Supercopa de Francia, también conocida como Trophée des Champions. El equipo dirigido por Luis Enrique se impuso al Olympique de Marsella en una final dramática disputada en el Estadio Internacional Jaber Al-Ahmad de Kuwait, que se resolvió en la tanda de penaltis (4-1) tras un empate agónico en el tiempo reglamentario.

Un empate milagroso que salvó la hegemonía parisina

El PSG estuvo al borde de la derrota, pero logró forzar los penales gracias a un gol salvador en el minuto 95, obra de Gonçalo Ramos, que mantuvo con vida a los parisinos cuando el título parecía escaparse. De esta manera, el conjunto francés sumó un nuevo trofeo a su extenso palmarés y reafirmó la era ganadora bajo el mando de Luis Enrique, quien continúa ampliando su legado en el club.

Error defensivo y ventaja temprana del PSG

El encuentro comenzó con intensidad y un PSG decidido a imponer condiciones. A los 12 minutos, una descoordinación defensiva del Marsella terminó marcando el rumbo inicial del partido. En una salida desde el fondo, Gerónimo Rulli cedió el balón a Facundo Medina, quien no logró controlar con precisión. La presión alta del PSG dio resultado, y tras una rápida combinación, Vitinha asistió a Ousmane Dembélé, que definió con una elegante vaselina para el 1-0.

Marsella respondió y llevó la final al límite

Pese a estar en desventaja, el equipo dirigido por Roberto De Zerbi no se descompuso y fue creciendo con el correr de los minutos. El partido se volvió equilibrado, con ocasiones para ambos lados y un destacado desempeño del arquero parisino Lucas Chevalier, clave para sostener la ventaja.

La igualdad llegó desde el punto penal, cuando Mason Greenwood, máximo goleador de la Ligue 1, transformó la pena máxima y devolvió la ilusión al Marsella. Más tarde, un gol en propia puerta de Willian Pacho puso al conjunto marsellés por delante, acercándolo a su primer título desde 2012.

Chevalier y los penales, la clave del título

Cuando todo parecía perdido para el PSG, apareció nuevamente Gonçalo Ramos, que aprovechó un contragolpe letal para marcar el 2-2 en el último suspiro y llevar la definición a los penales. En la tanda, el gran protagonista fue Lucas Chevalier, quien detuvo dos lanzamientos y encaminó el triunfo parisino.

El PSG no falló ninguno de sus disparos, mientras que el golpe anímico afectó claramente al Marsella. Finalmente, Désiré Doué selló el 4-1 definitivo, desatando la celebración del campeón.

Un clásico sin alma en las tribunas

Más allá del espectáculo en el campo, el ambiente en las gradas fue llamativamente frío. La final se disputó sin aficionados de ambos equipos, consecuencia de un acuerdo comercial que dejó 3,5 millones de euros a la LFP, pero restó emoción a uno de los clásicos más intensos de Europa. Ni siquiera un intento del PSG de atraer hinchas con paquetes especiales logró respuesta.

PSG amplía su dominio histórico

Con esta consagración, el París Saint-Germain alcanzó su 14ª Supercopa de Francia, consolidándose como el máximo ganador del certamen. Desde 2013, solo el Lille logró interrumpir su hegemonía en 2021. El Olympique de Marsella, por su parte, sigue con tres títulos en su historia.

La temporada continuará con la Copa de Francia y la Ligue 1, donde el PSG sigue muy cerca del liderato y mantiene intacta su ambición de seguir sumando trofeos.