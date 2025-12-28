Luis Enrique, elegido mejor entrenador del mundo 2025

Luis Enrique ha sido nombrado Mejor Entrenador del Mundo 2025 tras un año histórico al frente del París Saint-Germain

Luis Enrique ha sido reconocido como el Mejor Entrenador del Mundo 2025 en la decimosexta edición de los Globe Soccer Awards, celebrada este domingo en Dubái. Aunque la atención mediática suele centrarse en el Balón de Oro o los premios The Best de la FIFA, la gala de los Globe Soccer premia a figuras destacadas del fútbol mundial en categorías como mejor jugador/a, agente, director deportivo, club y selección, entre otros.

El técnico español fue distinguido tras un año histórico al frente del París Saint-Germain, que consiguió una temporada memorable con un total de seis títulos en 2025.

Un año histórico para el PSG

Bajo la dirección de Luis Enrique, el PSG logró por primera vez en su historia la Liga de Campeones, además de conquistar Ligue 1, Copa de Francia, Supercopa de Francia, Supercopa de Europa y la Copa Intercontinental. El club francés arrasó en las principales categorías de la gala, que tuvo lugar en el lujoso hotel Atlantis The Royal, en la exclusiva Palmera Jumeirah de Dubái.

En la ceremonia, Ousmane Dembélé fue reconocido como mejor futbolista del año, mientras que el PSG se llevó el galardón al mejor club, superando a rivales como el Barcelona, el Chelsea y el Flamengo, todos campeones en sus respectivas competiciones internacionales.

Premios individuales y emergentes

La presencia española fue destacada: Lamine Yamal se llevó el premio al mejor atacante y el Premio Maradona al futbolista más espectacular, mientras que Vitinha fue reconocido como el mejor centrocampista. Entre los jóvenes talentos, Desiré Duoé se impuso en la categoría de valor emergente, superando a promesas como Pau Cubarsí y Arda Güler.

Por otro lado, Nasser Al-Khelaifi, presidente del PSG, fue premiado como mejor dirigente futbolístico, consolidando el liderazgo institucional del club francés.

Momentos emotivos y homenajes

La gala también tuvo momentos cargados de emotividad. Se reconoció el esfuerzo de Paul Pogba por volver a la competición tras una larga lesión y se rindió homenaje a Diogo Jota, futbolista portugués fallecido en julio, con su familia recibiendo un premio conmemorativo en su memoria. Además, Novak Djokovic recibió un reconocimiento especial dentro de una nueva categoría dedicada a otras disciplinas deportivas.

Entre los asistentes se destacaron figuras como Cristiano Ronaldo, premiado como mejor jugador de Oriente Medio, y Jorge Mendes, elegido mejor agente.

Triplete de honores para Luis Enrique

Con este reconocimiento, Luis Enrique completa un triplete de honores individuales, sumando el título de Mejor Entrenador del Mundo 2025 en los Globe Soccer Awards al Balón de Oro al Mejor Entrenador y al FIFA The Best Coach. Su liderazgo y gestión en el PSG durante una temporada histórica lo consolidan como uno de los entrenadores más destacados del panorama futbolístico internacional.