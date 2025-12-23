El Mónaco renuncia a la compra de Ansu Fati y su futuro queda en el aire

Ansu Fati regresará al FC Barcelona tras su cesión en el Mónaco, donde el club francés descartó ejercer su opción de compra. El conjunto culé tampoco cuenta con el delantero

El futuro de Ansu Fati vuelve a estar ligado al FC Barcelona tras su préstamo en el AS Mónaco, donde el delantero buscaba recuperar la confianza y continuidad necesarias para volver a rendir a su mejor nivel. Con apenas 23 años, Fati sufrió lesiones que frenaron su explosión como jugador determinante en el ataque blaugrana, y el club francés no ejecutará su opción de compra, según el periodista Romain Molina.

Un inicio prometedor que no se consolidó

La llegada de Ansu Fati al Mónaco despertó gran expectación, y el atacante comenzó la temporada de manera sobresaliente, convirtiéndose en uno de los jugadores más destacados del equipo. Sin embargo, la irrupción de Sebastien Pocognoli como entrenador y algunos problemas físicos, aunque leves, provocaron que fuera perdiendo protagonismo. Actualmente, el jugador no ha sido titular desde el 22 de noviembre y no juega desde el 29 de noviembre, lo que evidencia su pérdida de influencia en el equipo.

El Mónaco descarta su compra

El AS Mónaco ha decidido no abonar los 12 millones de euros previstos en la cláusula de compra del préstamo, una cifra que consideraban elevada ante la incertidumbre física del futbolista. Con ello, Ansu Fati regresará al FC Barcelona al finalizar la temporada, donde aún tiene contrato vigente hasta 2028, lo que garantiza su continuidad dentro del club si se planifica adecuadamente su reincorporación.

Trayectoria reciente y cifras

Durante su paso por el Mónaco, Ansu ha disputado 14 partidos, marcando 6 goles sin repartir asistencias. Previamente, su cesión en Brighton dejó un registro de 27 partidos y 4 goles. Con la camiseta blaugrana, donde debutó el 25 de agosto de 2019 contra el Real Betis, acumula 123 partidos, 29 goles y 10 asistencias, cifras que reflejan su potencial a pesar de las lesiones que han condicionado su carrera.

Un regreso lleno de expectativas

El retorno de Ansu al Barça abre distintas posibilidades. Por un lado, puede reincorporarse al equipo y luchar por un lugar en la primera plantilla, mientras que varios clubes españoles habían mostrado interés durante el verano, aunque el atacante priorizó su cesión al Mónaco. Por otro lado, su estado físico será clave para definir su rendimiento y evitar nuevas lesiones que comprometan su continuidad.

El plan del Barcelona y el futuro de Ansu Fati

A pesar de que aún es diciembre y faltan muchos meses para el final de la temporada, la decisión del Mónaco parece firme. El Barça podrá contar nuevamente con un jugador que, tras un inicio prometedor, perdió terreno por cambios tácticos y lesiones. Con trabajo físico y continuidad, Ansu Fati tiene todas las herramientas para recuperar su mejor versión y convertirse de nuevo en un referente del ataque culé de cara a la temporada 2026/27.