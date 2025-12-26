Richardson, sin continuidad en la Fiorentina, a un paso del Niza

El futuro de Amir Richardson vuelve a estar en el centro del mercado europeo, con varios clubes atentos a su situación y una posible salida de la Fiorentina en enero

El mercado invernal empieza a agitarse y uno de los nombres que gana protagonismo es el de Amir Richardson, centrocampista de la Fiorentina. Desde Francia aseguran que el OGC Niza ya ha iniciado los primeros contactos con el club italiano para explorar una posible incorporación del futbolista marroquí durante el mes de enero. El objetivo es claro: reforzar el centro del campo de cara a la segunda mitad de la temporada.

A sus 23 años, Richardson representa un perfil interesante tanto por su proyección como por su historia. Nacido precisamente en Niza, el mediocentro dio sus primeros pasos en la cantera del club francés antes de continuar su formación en Le Havre y más tarde en Reims, donde logró consolidarse en el fútbol profesional. Su evolución llamó la atención de la Fiorentina, que apostó por él en el verano de 2024 tras desembolsar alrededor de 9 millones de euros.

Sin embargo, su etapa en la Serie A no ha sido tan fluida como se esperaba. A pesar de llegar con la etiqueta de jugador prometedor, Richardson no ha logrado continuidad en el once viola. Hasta el momento, apenas ha disputado 200 minutos repartidos en cuatro partidos oficiales, una cifra que refleja su rol secundario dentro del equipo.

Según distintas informaciones, la Fiorentina atraviesa un momento de reflexión deportiva y económica, lo que abre la puerta a posibles salidas. En ese contexto, el nombre de Richardson aparece entre los futbolistas que podrían generar ingresos y aliviar la planificación del club.

El OGC Niza ve en Richardson una oportunidad estratégica. El club francés busca músculo, energía y versatilidad para su medular, y el internacional marroquí encaja perfectamente en ese perfil. Su potencia física, su capacidad para abarcar campo y su estilo moderno lo convierten en una pieza atractiva para la Ligue 1.

Además, el hecho de que ambos clubes estén vinculados al grupo INEOS podría facilitar las negociaciones, aunque por ahora no existe un acuerdo cerrado. Las conversaciones se mantienen en una fase preliminar, con el Niza evaluando fórmulas como una cesión o un traspaso condicionado.

El interés por Richardson no se limita a Francia. Desde Turquía, medios locales aseguran que el Beşiktaş también ha preguntado por la situación del jugador. El club de Estambul valora su alto ritmo, su despliegue físico y su capacidad para equilibrar el centro del campo, características que consideran clave para reforzar su plantilla.

La Fiorentina, consciente del mercado que tiene el futbolista, no descarta una venta si la propuesta resulta convincente desde el punto de vista económico.