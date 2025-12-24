Dani Lorenzo lo tiene claro con el Málaga: "Mis agentes lo saben"

El centrocampista del cuadro malacitano, con contrato hasta junio de 2027, lanzó un mensaje a Loren Juarros sobre su futuro en 7TV

El Málaga ha basado su crecimiento de las últimas temporadas en una confianza ciega en la cantera. Varios son los jugadores que han salido desde la cantera del Málaga para terminar despuntando en el primer equipo. En algunos casos como los de Kevin Medina o Antoñito Cordero, su destino ha estado lejos de La Rosaleda pero en otros como el de Dani Lorenzo, parece que su futuro estará vinculado al club de la Costa del Sol. El propio Dani Lorenzo dejó claro el pasado lunes en 7TV que su intención es seguir en el Málaga más allá de la finalización de un contrato que termina en junio de 2027.

Dani Lorenzo quiere seguir en el Málaga

El centrocampista de 22 años Dani Lorenzo pasó este pasado lunes por el programa 'Minuto 91' de 7TV y dejó claro que su idea es seguir en el Málaga: "Me encantaría renovar, lo que me echen. Siempre he transmitido al Málaga que mi intención es quedarme aquí. Y si algún día tengo que salir del Málaga, que ambas partes acabáramos ganando. Una oferta que considere que por mi proyección, algo que sea importante; pero si no es así siempre voy a querer llegar con el Málaga a lo más alto. A Loren se lo he dicho, mis agentes lo saben. Y a partir de ahí que sean ellos los que negocien. No me gusta pensar en eso porque me distrae, solo pienso en el campo".

Dani Lorenzo cree en un Málaga en Primera y por supuesto, quiere verse dentro del equipo que actualmente entrena Funes tras el despido de Sergio Pellicer: "Me encantaría llegar con este Málaga a Primera, mi mayor sueño y objetivo, ojalá lo pueda conseguir. Ojalá sea este año. He visto al Málaga en lo más alto y más bajo, y gracias a Dios he formado parte de esta historia de devolverlo al fútbol profesional. Pero me gustaría llegar a Primera con el Málaga".

La sorprendente llegada de Funes como nuevo entrenador

Dani Lorenzo también fue cuestionado por la llegada de Funes como nuevo entrenador del Málaga tras el cese de Sergio Pellicer. El centrocampista confesó que fue una sorpresa su llegada pero que lo conocían de su trabajo en el filial: "Tener a Funes de entrenador no lo esperaba nadie. Vino Loren al vestuario, nos lo comentó y no lo esperábamos. Loren nos dijo que había que estar a muerte con él, como si hubiera venido Mourinho. Y la suerte es que muchos lo conocemos, sabemos de lo que es capaz. Los veteranos nos preguntaban cómo es Funes en lo personal o en el juego. Quiere ser protagonista con balón, con una idea fija. Nos dijo al llegar que no iba a venir a amarrar en los partidos, sino ir a por ellos. Y eso al jugador le gusta".

Los números de Dani Lorenzo en el Málaga

Dani Lorenzo se ha criado en la cantera del Málaga y solo estuvo lejos de La Rosaleda en la segunda mitad de la 2022/23 cuando salió cedido al Mérida en Primera RFEF. Más allá de eso, el pasado curso sumó 12 participaciones en Segunda con el Málaga, partidos que ya ha superado en la presente campaña con 17, a los que hay que añadir tres goles y un gol.