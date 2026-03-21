Samu Costa responde al Espanyol por la jugada polémica con Urko González: "Ellos pueden protestar lo que quieran, no van a cambiar nada"

El defensa del equipo de Demichelis, que viene de anotar contra el conjunto de Manolo González, se ha pronunciado por la jugada que provocó el gol de Pablo Torre en el minuto 66, por una posible falta sobre el centrocampista perico

Samu Costa viene de recibir grandes noticias, como la llamada de Roberto Martínez para disputar con Portugal los inminentes amistosos ante México y Estados Unidos. Las buenas actuaciones del jugador del Mallorca han tenido el premio en la que es la última convocatoria antes del Mundial. No obstante, el centrocampista de 25 fue objeto de polémica por una acción sobre Urko González durante el encuentro contra el Espanyol del pasado domingo, que provocó el gol de Pablo Torre. Tras ello, el futbolista se ha querido pronunciar y dar su opinión sobre una jugada que finalmente De Burgos Bengoetxea dio validez.

Samu Costa, sobre la llegada de Demichelis al Mallorca

De esta manera, Samu Costa habló, en Radio Marca, sobre la llegada de Demichelis al Mallorca. "Mucho hermetismo con la prensa. Los aires cambiaron mucho, aquí el míster cuida todos los detalles dentro del campo y no vamos a facilitar nada, veo bien esto del hermetismo con la prensa, porque así no damos pistas al rival. Hoy ha sido entreno tranquilo, con futbol tenis, queríamos bajar carga, táctico y posesión. Al míster le gusta meter algún juego para fomentar el buen rollo". Además, el jugador portugués valoró su estado físico actualmente: "A nivel físico estoy muy bien, como no libramos, estamos un poco más cargados, pero yo no tengo mucho problema por eso. Ya habrá momentos para librar, ahora lo importante es sacar los partidos, yo estoy encantado. Estoy contento de haber mejorado la faceta goleadora, me enfoqué mucho en la pretemporada en ello, en cambiar el chip de ser más posicional. Era un reto que tenía con Jagoba y Demichelis me da esa liberta de pisar área, contento de meter goles que nos dan puntos. Y, si no meto goles, quiero seguir haciendo mi trabajo. Nunca había metido un gol terminando el partido".

En este sentido, Samu Costa comentó sus sensaciones con la destitución de Jagoba Arrasate: "Los cambios de entrenador nunca son una situación fácil para los jugadores que tienen cariño al antiguo entrenador. Yo le veía casi más como un amigo, que, como un entrenador, era un tío muy positivo y una persona increíble, va a tener mucha suerte en el futuro". El jugador del Mallorca explicó los cambios con el movimiento en el banquillo: "El vestuario no ha cambiado mucho, han cambiado las ideas. Él tiene su idea bien clara, quien no quiera seguirla, no jugará. Los jugadores ahí tienen que pensar en subirse a su barco. El míster es muy detallista, mide hasta la altura del césped, nunca había visto algo así. El Mallorca tiene que aprovechar tener algo así y los jugadores también. No es militar, pero ha dejado bien claro que el jugador estático no juega, la gente tiene que trabajar".

Samu Costa se pronuncia por la jugada polémica con Urko González

Por último, Samu Costa explicó la jugada polémica del pasado domingo contra el Espanyol, dónde una posible falta suya sobre Urko González provoca instantes después el gol de Pablo Torre, que terminó subiendo al marcador: "Es un momento pasado, no es el primer error que hay en la liga, ya hay muchos, no pasa nada, el árbitro en el momento no tenía imágenes claras de que le toco y, si no lo ve claro, tiene que dejar al gol. Yo le toco, se ve en la imagen, pero estoy intentando chutar el balón. Yo defiendo más lo de Jan, que no pueden sancionarle con dos partidos, no veo a mucha gente hablando de eso. El árbitro, acierta o se equivoca, pero hay que vivir con eso, tenemos 3 puntos y a seguir. Ellos pueden protestar lo que quieran, no van a cambiar nada. El Mallorca también ha vivido injusticias, igual que todos los equipos, hay que saber convivir con ellas, a veces la vida no es justa, el Espanyol tiene que seguir hacia adelante, yo ya estoy con la cabeza en el Elche".