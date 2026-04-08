Ancelotti, a un paso de renovar con un contrato estratosférico hasta 2030

Brasil deja encarrilada la renovación de Ancelotti hasta 2030 con un contrato récord y plena confianza en su proyecto

La Confederación Brasileña de Fútbol tiene claro su camino y quiere que Carlo Ancelotti siga liderando el proyecto de la selección. Tras su llegada en 2025 con un contrato inicial hasta el Mundial de 2026, ambas partes han avanzado hacia una renovación a largo plazo que consolidará al técnico como figura clave en el futuro de la “Canarinha”.

El entendimiento entre entrenador y federación ha sido total desde el inicio, lo que ha facilitado unas negociaciones rápidas y sin grandes obstáculos.

Un acuerdo prácticamente cerrado hasta 2030

Según las últimas informaciones, la CBF ya ha enviado el borrador definitivo del nuevo contrato, que ampliará la vinculación del técnico italiano hasta el Mundial de 2030. El acuerdo contempla una estructura dividida en dos fases: un primer periodo de dos años y una extensión automática por otros dos, siempre que se cumplan las condiciones pactadas.

La firma es el único paso pendiente, y se espera que se formalice en los próximos días mediante un sistema digital, ya que Ancelotti se encuentra actualmente fuera de Brasil.

Confianza total en el proyecto deportivo

Desde la dirección de la Confederación Brasileña de Fútbol, encabezada por Samir Xaud, existe una plena confianza en el trabajo del entrenador. En sus primeros partidos al frente del equipo, el balance ha sido positivo, lo que ha reforzado la idea de darle continuidad.

El propio Ancelotti también ha manifestado en varias ocasiones su intención de seguir, destacando que cuando ambas partes desean avanzar en la misma dirección, los acuerdos llegan de forma natural.

Un salario histórico en el fútbol de selecciones

En el plano económico, el técnico mantendrá unas condiciones privilegiadas. Su salario rondará los 10 millones de euros netos anuales, lo que lo convierte en el seleccionador mejor pagado de la historia de Brasil.

Además, el nuevo contrato incluye mejoras para su equipo de trabajo, una exigencia del propio entrenador. Entre los beneficiados están colaboradores habituales como Paul Clement o Francisco Mauri, junto al resto de su staff.

Detalles finales antes del anuncio oficial

El proceso se encuentra en su fase definitiva. Tras varias reuniones previas y una aprobación verbal por parte del entrenador, solo resta completar la revisión legal y proceder a la firma.

La oficialización del acuerdo podría llegar antes de la próxima gran cita internacional, consolidando así un proyecto que aspira a devolver a Brasil a lo más alto del fútbol mundial.

Un ciclo ambicioso rumbo al futuro

Este nuevo contrato permitirá a Ancelotti afrontar su primer gran ciclo completo con Brasil, con el objetivo de competir al máximo nivel en torneos como la Copa América y el Mundial.

Con estabilidad institucional, respaldo económico y confianza deportiva, la “Canarinha” apuesta por la experiencia y liderazgo del técnico italiano para construir un proyecto sólido y duradero en los próximos años.