La clasificación al Mundial pende de un hilo para la ‘Azzurra’

Italia avanza en la repesca con más dudas que certezas y se jugará su futuro mundialista en un duelo decisivo

La selección de fútbol de Italia logró avanzar en la repesca tras imponerse por 2-0 a Irlanda del Norte, pero lo hizo dejando sensaciones encontradas. El combinado dirigido por Gennaro Gattuso sigue en la lucha por un billete al Mundial, aunque su rendimiento continúa generando incertidumbre entre aficionados y analistas.

Victoria sin brillo y autocrítica del técnico

A pesar del triunfo, Gattuso no ocultó su preocupación por el juego mostrado, especialmente durante la primera mitad. El técnico reconoció que su equipo fue demasiado lento y previsible, lo que permitió crecer a una Irlanda del Norte joven pero atrevida. “Nos faltó ritmo y claridad en los primeros minutos”, vino a señalar el seleccionador, destacando la mejora tras el descanso, cuando el balón circuló con mayor velocidad.

Italia cumplió con el objetivo mínimo: ganar y seguir con vida. Sin embargo, el rendimiento dejó claro que el equipo aún está lejos de su mejor versión. La presión sigue siendo máxima para una selección que no participó en los Mundiales de 2018 y 2022, un hecho que pesa como una losa.

Un rival exigente en el camino: Bosnia

El siguiente desafío será ante la selección de fútbol de Bosnia y Herzegovina, que alcanzó esta fase tras eliminar a Gales en una dramática tanda de penaltis. El duelo, programado para el 31 de marzo, será decisivo: una auténtica final que determinará si la ‘Azzurra’ regresa a la gran cita internacional.

Gattuso dejó claro que el equipo ya está enfocado en ese encuentro. La tensión competitiva será máxima, pero el técnico confía en que sus jugadores puedan responder en un escenario complicado y fuera de casa.

Un equipo con carencias ofensivas

Uno de los principales problemas de Italia es su falta de pegada en ataque. Históricamente conocida por sus grandes delanteros, la actual generación no ofrece la misma contundencia. Ante Irlanda del Norte, los goles de Sandro Tonali y Moise Kean fueron suficientes, pero el equipo generó pocas ocasiones claras.

El centro del campo, con nombres como Barella, Locatelli y el propio Tonali, sostiene al equipo, mientras que la defensa y el portero Gianluigi Donnarumma aportan seguridad. Aun así, el conjunto muestra limitaciones evidentes en la creación ofensiva.

Un partido más de lucha que de fútbol

El encuentro se caracterizó por la intensidad y el juego directo, con constantes balones largos y disputas en el centro del campo. Italia comenzó con energía, generando peligro en los primeros minutos, pero pronto perdió fluidez. Irlanda del Norte, lejos de encerrarse, apostó por un fútbol combinativo que sorprendió por momentos.

El gol de Tonali supuso un punto de inflexión. Según el propio jugador, el equipo supo aprovechar los momentos clave y liberarse de la presión tras adelantarse en el marcador. A partir de ahí, Italia jugó con mayor confianza hasta cerrar el partido.

Una última oportunidad para volver al Mundial

La clasificación está ahora a un solo paso. Si logra superar a Bosnia, Italia regresará a un Mundial doce años después de su última participación. Sin embargo, las dudas persisten. El equipo necesita mejorar su nivel futbolístico si quiere competir con garantías en el escenario internacional.

El próximo partido no solo definirá una clasificación, sino también el rumbo de una selección histórica que busca recuperar su lugar entre las grandes potencias del fútbol mundial.