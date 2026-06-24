Confirmado el árbitro de Argentina–Uruguay: el colegiado llega con un antecedente que no pasa desapercibido

La FIFA designa a István Kovács para Argentina-Uruguay, con polémico antecedente reciente en la Champions que reabre el debate arbitral europeo

La FIFA ha desvelado el nombre del árbitro que dirigirá el encuentro entre Argentina y Uruguay correspondido a la última jornada de la fase de grupos del Mundial. Su nombre es István Kovács, y se trata de uno de los colegiados con mayor recorrido internacional dentro del arbitraje europeo. Además, tuvo mucho protagonismo en los últimos años gracias a su presencia en enfrentamientos muy importantes organizados por la UEFA.

Kovács, de 41 años, no ha pasado desapercibido. Ha comandado 321 partidos donde ha sacado 1739 tarjetas amarillas y 55 rojas en la Superliga Turca. También, ha estado presente en 37 encuentros de la Champions League, entre ellos la final de 2025. Su perfil es el de un juez con personalidad, acostumbrado a manejar contextos de alta presión y con una trayectoria que le ha permitido consolidarse como uno de los nombres de referencia dentro del arbitraje europeo.

La polémica que tuvo arbitrando

Su nombre llega con antecedentes que generó controversia en la Champions League. István Kovács fue el encargado de dirigir el Atlético de Madrid - Barcelona de los cuartos de final de la Champions, y el que le dio el triunfo de 2-0; pero este encuentro estuvo marcado por protestas por parte de los catalanes, y tras el cual no volvió a recibir designaciones para las fases decisivas de la competición.

Los enfados del club vinieron por dos acciones claves: una mano de Marc Pubill dentro del área que ni el colegiado ni el VAR consideraron merecedora de penalti, y la expulsión de Pau Cubarsí. En esa jugada, Kovács mostró inicialmente tarjeta amarilla pero tras revisar la acción con el VAR rectificó su decisión y terminó enseñándole la roja directa.

Un árbitro con prestigio internacional

A pesar de las criticas, continúa siendo uno de los árbitros mejor considerado en el mundo del fútbol y del panorama internacional. De hecho, el organismo rector del fútbol mundial ya le había otorgado responsabilidades destacadas durante esta Copa del Mundo. Uno de sus primeros compromisos fue el duelo entre Japón y Túnez, un encuentro que quedó marcado por tratarse del partido número 1.000 en la historia de los Mundiales.

El partido entre Argentina y Jordania supondrá además la primera ocasión en la que Kovács dirijirá un partido de la Albiceleste. En las bandas estará acompañado por sus compatriotas Mihai Marica y Ferencz Tunyogi, mientras que el mauritano Dahane Beida ejercerá como cuarto árbitro. Por su parte, el angoleño Jerson Santos completará el equipo arbitral como asistente de reserva.