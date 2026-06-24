La critica de un medio francés sobre Argentina: "No muestran gran cosa"

Argentina venció 2-0 a Austria, lidera su grupo y Messi alcanzó los 18 goles en Mundiales, mientras critica el juego albiceleste y su dependencia del capitán

Argentina se llevó la victoria por 2-0 frente a Austria y se mantiene como líder del Grupo J. Además, Messi volvió a hacer historia alcanzando los 18 goles en mundiales y convirtiéndose en el máximo goleador.

Pero, no todo fueron elogios para la 'Scaloneta'. El diario deportivo francés L’Équipe publicó una crónica con un enfoque bastante crítico hacia el equipo campeón del mundo en 2022. Bajo el título “Dos goles y nada más: ante Austria, Argentina no convenció en su juego y se preocupa por el estado físico de algunos titulares”, el periodista José Barroso dejó entrever ciertas dudas sobre el rendimiento del conjunto argentino.

Argentina depende de Messi

Según lo que explica en la crónica, el equipo estuvo en todo momento recurriendo a Messi de forma 'demasiado sistemática'.

Este medio francés reconocía la influencia que tiene y ha tenido Messi, pero al mismo tiempo también planteaba que Argentina dependía solo de su capitán.

Además, también se centraba mucho en los fallos que había cometido en el partido.

La crónica no cuenta con algunos detalles que son importantes como por ejemplo que Argentina, estuvo muy firme atrás, y que Austria prácticamente no generó situaciones claras de gol, más allá de un tiro libre de Sabitzer que Dibu Martínez resolvió sin pasar apuros. O incluso que con la entrada al terreno de juego de Nico González, el equipo argentino pudo haber adelantado en el marcador mucho antes, aunque no tuviera una acción brillante.

Próximo partido

Argentina cerrará la fase de grupos el próximo sábado a las 23:00 ante Jordania en el Dallas. Este partido puede ser decisivo para que el cuerpo técnico rote a jugadores y de descanso a varios titulares para tenerlos con más potencia en partidos donde se la jueguen más y sean de más importancia.