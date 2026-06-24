Polémica y queja formal ante la FIFA por Bellingham: Paraguay explota por la 'Ley Vinicius'

La expulsión de Miguel Almirón por taparse la boca para hablar con un rival no ha sido sancionada de igual forma cuando lo ha hecho el inglés ante Ghana, lo que ha provocado las protestas de la Federación paraguaya

La polémica está servida en el Mundial 2026. Después de que el paraguayo Miguel Almirón sufriera la primera expulsión del torneo por la conocida 'Ley Vinicius', es decir, por llevarse la mano a la boca y tapársela para hablar con un rival, en el país sudamericano han estallado por lo que consideran un doble rasero arbitral ya que en el partido de anoche entre Inglaterra y Ghana el madridista Jude Bellingham hizo lo mismo que Almirón pero se salvó de la tarjeta roja.

Y es que se trata de una nueva normativa que precisamente ha entrado en vigor en este Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, siendo el futbolista de Paraguay Miguel Almirón el primer expulsado por ello, en el partido de la segunda jornada de la fase de grupos ante Turquía.

¿Qué es la Ley Vinicius?

La conocida como 'Ley Vinicius' es muy reciente ya que surgió a raíz de unos supuestos insultos racistas que el futbolista de Real Madrid sufrió por parte del argentino Gianluca Prestianni en un Benfica-Real Madrid de Champions League. Tanto el brasileño como otros compañeros denunciaron esos insultos pero en ninguna de las imágenes se llega a poder ver qué es lo que dice en realidad el argentino.

Por ello, la FIFA reaccionó instaurando una nueva regla de conducta por la cual prohíbe a los jugadores cubrirse la boca con la mano, el brazo o la camiseta cuando hablan con rivales o árbitros, buscando así evitar insultos o expresiones discriminatorias a escondidas y facilitar la identificación de conductas racistas u ofensivas.

La queja formal de Paraguay a la FIFA

Tras este incidente de Bellingham, la Federación Paraguaya de Fútbol ha elevado una queja formal a la FIFA por lo que entiende es una aplicación incorrecta del protocolo que además resta credibilidad a esta nueva norma, habiendo además un agravio comparativo tras lo sucedido con su jugador Almirón.

Ahora está por ver qué hace la FIFA tras recibir la queja, que al menos deberá estudiar el caso para saber los motivos por los que Bellingham no fue expulsado al hablar con la mano en la boca con Ayew, capitán de Ghana.

Almirón se pierde el decisivo partido ante Australia

Tras ser expulsado ante Turquía por la aplicación de la nueva 'Ley Vinicius', Miguel Almirón fue además suspendido por un partido, por lo que no podrá jugar en el crucial choque de este jueves ante Australia.

En un comunicado de la FIFA a Federación de Paraguay, y ha sido desvelado desde el país sudamericano por el medio ABC Color, Almirón violó el artículo 14.b del Código Disciplinario de la FIFA, relativo a la conducta antideportiva de los futbolistas.

Almirón, uno de los líderes del ataque albirrojo, vio la tarjeta roja contra Turquía por cubrirse la boca cuando hablaba con el defensor Mert Muldur, que denunció la acción al árbitro salvadoreño Iván Barton. En el comunicado, la FIFA también señala que esta medida no es apelable, lo que ha generado todavía más malestar en la delegación paraguaya.