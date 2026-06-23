Erling Haaland descarta a España

El delantero de Noruega, que ya ha marcado tres goles con el cuadro vikingo en el Mundial 2026, se 'olvidó' de España como favorita al título y apuntó a Francia: "Probablemente ganen todo el torneo"

Erling Haaland es otra de las estrellas del Mundial que está cumpliendo con las expectativas que generó antes de la cita de Estados Unidos, México y Canadá. En la madrugada de este martes 23 de junio, el delantero del Manchester City y de la selección de Noruega sumó dos goles más al otro doblete que había marcado en el choque de estreno ante Irak.

Haaland tiene un talento innato para el gol que ni el mismo jugador sabe explicar: "No lo sé. Creo que mi especialidad es marcar goles. Como en muchas otras cosas, simplemente soy muy bueno marcando goles y también tengo algo de suerte. No sé exactamente qué hago, pero así es", declaró tras el partido ante Senegal. En dichas declaraciones, el noruego no se mostró preocupado por el duelo ante la Francia de Mbappé, apostó porque los galos serán campeones y de paso, descartó de manera implícita a España.

Haaland se olvida de España para ganar el Mundial

Haaland demostró que tiene muy claro quién será el campeón del Mundo el próximo 19 de julio en el Met Life Stadium y que releve a la Argentina de Messi. En esa predicción no aparece, según la idea del propio Erling Haaland, la selección española de Luis de la Fuente y es que el delantero noruego considera que Francia lo ganará todo: "Probablemente ganen todo el torneo".

Estas palabras de Haaland en las que da a Francia como campeona de este Mundial llegaron después de mostrarse despreocupado por el encuentro ante Francia que servirá para cerrar el grupo I que también conforman Senegal e Irak y que ya cuenta con vikingos y galos clasificados. "Sinceramente, ahora no me importa mucho. Hemos pasado. Nos hemos clasificado, lo cual es increíble, así que ahora mismo no me importa demasiado ese partido".

Las favoritas para ganar el Mundial 2026: España la número uno

Pese a que Haaland se olvidase de la selección española, el combinado que dirige Luis de la Fuente es uno de los favoritos para alzarse con el título el próximo 19 de julio. Por orden y teniendo en cuenta diferentes predicciones, España sería la máxima favorita para llevarse el Mundial 2026 y sumar así su segunda estrella en el pecho después de la lograda en 2010 en la cita de Sudáfrica.

Francia busca su tercer Mundial con Mbappé como estrella

Otra de las favoritas para ganar el Mundial, por la que 'apuesta' Haaland, es la Francia de Mbappé. Los galos ganaron el Mundial en 1998 superando a la Brasil de Ronaldo Nazario y en 2018 arrasando con la Croacia de Modric. En este 20226, Deschamps busca su segundo título del Mundo con los galos y el tercero ya que también lo levantó como jugador en el 98.

Inglaterra quiere un segundo Mundial con Harry Kane y Bellingham a los mandos

La última de las selecciones que entra en el trío de favoritas de todas las casas de apuestas es Inglaterra. Los de Thomas Tuchel bordaron el fútbol en su debut ante Croacia y en este 2026 quieren rememorar el título que lograron hace justo ahora 60 años, en 1966.

Jude Bellingham y Erling Haaland en su época en el Dortmund

Inglaterra cuenta con uno de los delanteros más letales del Mundo como Harry Kane y también con el desequilibrante Jude Bellingham, que en su momento compartió vestuario con Haaland en el Dortmund. Por detrás podría estar como favorita la Argentina de Messi con dos victorias y cinco goles del astro argentino en las dos primeras jornadas de la fase de grupo.