La anécdota viral de Pedro Porro y Borja Iglesias en la concentración de España: "El problema es mío por quedarme"

El jugador del Celta de Vigo publicó en su cuenta de TikTok al del Tottenham lanzando a canasta en las instalaciones de Chattanooga. Tras encestar, confundió a Michael Jackson con Michael Jordan

La concentración de España en Chattanooga no solo tiene espacios para los entrenamientos de la selección española de Luis de la Fuente. Como desde la propia Federación Española se informó en el momento en el que la Roja llegó a las instalaciones de Baylor School, estas instalaciones contaban con todo lo necesario para que los jugadores y cuerpo técnico se entretengan cuando estén en su tiempo libre.

En lo que parece ser un momento de 'tiempo libre' de los jugadores de la selección española, se ha vivido un instante que el delantero del Celta de Vigo ha recogido en su perfil de TikTok con Pedro Porro como protagonista y con una mezcla de nombres que lo único que comparten es eso, el propio nombre y no la profesión que ejercieron.

Pedro Porro se lía con el baloncesto y Borja Iglesias le corrige

En el video que ha compartido Borja Iglesias en su perfil de TikTok que se denomina 'Pandachurches', se ve al jugador de la selección española y del Celta de Vigo grabándose en primer plano y avisando a Pedro Porro de que lo está haciendo mientras el lateral extremeño del Tottenham se dispone a lanzar a canasta. Pedro Porro bota, se prepara, lanza a canasta y encesta. En ese momento Pedro Porro se da la vuelta, hace un gesto de silencio llevándose el dedo índice a la boca y comenta: "Michael Jackson".

Su compañero Borja Iglesias no tarda demasiado en darse cuenta del lío de nombres que ha tenido Pedro Porro y rápidamente lo corrige diciéndole "Michael Jordan" con cara de sorprendido. El vídeo, que apenas dura nueve segundos, termina con el propio Borja Iglesias riéndose a carcajadas y otros compañeros de acompañándole en las risas después de la confusión de Pedro Porro entre el cantante y el mítico jugador de los Chicago Bulls en la NBA. En el video de Tik tok de Borja Iglesias, el propio Pedro Porro no dudó en responder con humor a su compañero. "El problema es mío por quedarme", escribió el jugador español seguido de varios iconos de risa.

El buen ambiente marca el día a día de la selección española

Luis de la Fuente explicó en la rueda de prensa posterior a la lista de convocados para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá que buscaba un grupo en el que no hubiese futbolistas que generasen mal rollo dentro de la concentración.

Viendo imágenes como las de Borja Iglesias y Pedro Porro es innegable que este buen ambiente está plenamente instalado en la concentración de España en Chattanooga. El propio Borja Iglesias fue protagonista días atrás de otro surrealista momento cuando le impidieron entrar en la zona de entrenamiento al no ser reconocido por el personal de seguridad.

Estos momentos de esparcimiento de los que están siendo protagonistas los jugadores de España son previos al último partido de la selección española de Luis de la Fuente en la fase de grupos. La Roja se medirá a Uruguay el próximo 27 de mayo a partir de las 2 de la madrugada (hora peninsular española) y buscará el triunfo ante los de Marcelo Bielsa para certificar el primer puesto del grupo y no tener que depender del resultado del otro partido del grupo, el Cabo Verde - Arabia Saudí.