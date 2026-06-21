La fascinante historia de Deniz Undav: el goleador de Alemania que iguala a Messi en el Mundial

El delantero del Stuttgart suma tres goles y dos asistencias en solo 56 minutos de la Copa del Mundo, después de pasar por cuarta división y compaginar fútbol con turnos en la fábrica, toda una historia de superación

Deniz Undav se ha convertido en una de las historias más inesperadas del Mundial 2026. El delantero de Alemania, suplente en los dos primeros partidos, ya suma tres goles y dos asistencias en apenas 56 minutos de juego, empatando con Messi en la carrera por la Bota de Oro.

Su doblete ante Costa de Marfil dio el triunfo a la Mannschaft, selló el pase a dieciseisavos como primera del Grupo E y abrió un debate inmediato para Julian Nagelsmann: si el futbolista más productivo del torneo puede seguir esperando en el banquillo.

Deniz Undav cambia el Mundial de Alemania desde el banquillo

Alemania encontró ante Costa de Marfil un partido mucho más incómodo de lo previsto. La selección africana resistió, golpeó primero y obligó a la Mannschaft a buscar soluciones cuando el encuentro ya empezaba a torcerse.

Entonces apareció Deniz Undav. Entró en el minuto 60 y cambió el rumbo del partido con dos goles de delantero puro. El primero llegó tras atacar con decisión un centro de Amiri. El segundo, en el añadido, después de separarse del central, perfilarse y fusilar con la izquierda.

Undav iguala a Messi y supera todos los cálculos

La estadística de Undav impresiona porque rompe cualquier previsión. El delantero suma tres goles, los mismos que Lionel Messi y Jonathan David, pero además añade dos asistencias. Todo en solo 56 minutos repartidos entre los partidos ante Curazao y Costa de Marfil.

Su impacto es casi irreal: cinco acciones de gol en menos de una hora de Mundial. Ante Curazao entró desde el banquillo, marcó un gol y repartió dos asistencias en la goleada alemana. Contra Costa de Marfil volvió a salir como revulsivo y firmó el doblete que decidió el partido.

No había un jugador alemán que marcara en sus dos primeras apariciones mundialistas desde Miroslav Klose en 2002. La comparación no es pequeña: Klose acabó convirtiéndose en el máximo goleador histórico de los Mundiales.

De la cuarta división alemana al foco del Mundial

La historia de Undav engancha porque no responde al molde habitual del futbolista criado desde adolescente para dominar la élite. Hace menos de una década jugaba en la cuarta división alemana, en el Havelse, y trabajaba ocho horas al día como operario en una fábrica.

Él mismo lo contó en una entrevista con el medio belga 7sur7. Se levantaba sobre las cuatro de la mañana, iba a trabajar con una máquina láser, después entrenaba y volvía a casa cerca de las ocho de la tarde. Al día siguiente, repetía.

En aquel momento, el fútbol apenas le daba para sobrevivir. Con 17 años cobraba alrededor de 140 euros semanales y tuvo que aceptar que su sueño necesitaba algo más que goles: necesitaba resistencia, paciencia y una rutina muy lejos del brillo que ahora le rodea.

El rechazo del Werder Bremen marcó a Deniz Undav

Antes de llegar a la fábrica, Undav ya había recibido un golpe duro. El Werder Bremen lo rechazó cuando tenía 14 años por considerarlo demasiado bajo. Hoy mide 1,79, pero entonces escuchó que no tenía futuro allí.

“Se me partió el corazón, pero no perdí la esperanza”, recordó el delantero, que también carga con una historia familiar de enorme peso. Sus padres, kurdos de origen yazidí, huyeron de Turquía tras el golpe de Estado de Kenan Evren en 1980.

Stuttgart encontró al goleador que ahora reclama Alemania

El salto profesional de Undav fue llegando por etapas. Después de pasar por clubes modestos como Braunschweig y Meppen, explotó en el Union Saint-Gilloise, donde sus 25 goles fueron decisivos para el ascenso del equipo belga.

El Brighton pagó ocho millones por él y le abrió la puerta de la Premier League. No fue una irrupción inmediata, pero sí el paso que terminó colocándolo en el mapa. Después llegó la cesión al Stuttgart y una confirmación rotunda en la Bundesliga.

El club alemán acabó pagando 30 millones para quedárselo en propiedad. Esta temporada fue el segundo máximo goleador del campeonato, con 19 tantos, solo por detrás de Harry Kane. Su rendimiento ya no era una sorpresa local: era una candidatura seria a la selección.

Nagelsmann debe decidir entre Havertz y el momento de Undav

El gran debate de Alemania pasa ahora por el once. Kai Havertz ha partido con ventaja como referencia ofensiva, pero Undav ha sabido aprovechar cada minuto de juego en el Mundial.

Nagelsmann tiene un dilema interesante. Mantener a Undav como revulsivo puede seguir dando resultados, porque su entrada cambia ritmos, ataca defensas cansadas y ofrece una agresividad inmediata en el área. Pero dejar en el banquillo al jugador más productivo del Mundial también empieza a ser difícil de sostener.

El partido ante Ecuador puede funcionar como prueba. Alemania ya está en dieciseisavos, pero todavía necesita cerrar sensaciones y afinar una estructura ofensiva que no siempre genera con fluidez cuando el rival se ordena bien.

Costa de Marfil sufrió la tranquilidad de Undav

El seleccionador de Costa de Marfil, Emerse Faé, salió especialmente dolido por la forma en la que se escapó el partido. Su equipo había tenido a Alemania contra las cuerdas, pero no pudo sostener el resultado en los últimos minutos. “Lo que más ha marcado este partido es la tranquilidad que ha tenido Undav para hacer el segundo gol”, reconoció Faé.

La frase resume a la perfección el impacto del delantero. Undav eligió bien sus momentos, se movió mejor y ejecutó con una clase impropia de alguien que disputa su primer Mundial a los 29 años.

Alemania encuentra en Undav un referente y una solución en el Mundial

El Mundial suele fabricar héroes inesperados, pero pocos tienen una historia tan limpia como la de Undav. No llega desde una academia de élite, sino desde la lucha, del trabajo en una fábrica, categorías menores y una progresión construida sin atajos.

Ahora está por encima de muchos nombres llamados a dominar el torneo. Igualado con Messi en goles, decisivo para Alemania y con argumentos reales para pedir sitio en el once de Nagelsmann. Undav se ha convertido en una de las historias propias de la Copa del Mundo 2026.