Lula, presidente de Brasil, critica duramente el Mundal de Neymar: "Es el primer convocado que teletrabaja"

La presencia del atacante del Santos en la Copa del Mundo genera debate por su estado físico, mientras Ancelotti intenta recuperarlo para el duelo ante Escocia en el Grupo C

Neymar vuelve a estar en el centro de Brasil sin necesidad de jugar. Su convocatoria para el Mundial 2026 ha abierto un debate que mezcla fútbol, estado físico, jerarquía histórica y ruido político alrededor de la Canarinha.

Carlo Ancelotti mantiene la confianza en el diez, pero las críticas crecen. Lula da Silva, presidente de Brasil, ha ironizado con su ausencia en los partidos y José Boto, director deportivo del Flamengo, ha cuestionado que Pedro se quedara fuera pese a sus goles, por delante de un jugador con pocos minutos en la temporada.

Neymar convierte su convocatoria en un debate nacional en Brasil

La presencia de Neymar en la lista de Brasil no ha sido una convocatoria más. Para muchos, su nombre sigue teniendo un peso imposible de ignorar. Para otros, el Mundial no debería reservar sitio a un futbolista que llega sin ritmo y con demasiadas dudas físicas.

Ese es el punto que ha convertido el caso en una discusión de país. Neymar no está siendo juzgado solo por su talento, sino por su disponibilidad real. El atacante del Santos trabaja para llegar a la fase decisiva, pero su ausencia en los primeros compromisos ha alimentado la sensación de que Brasil ha apostado por una promesa pendiente de cumplir.

Ancelotti sabe lo que tiene entre manos. Si Neymar vuelve bien, puede sumar una pieza diferencial. Si no llega, cada partido sin minutos hará más incómoda una decisión que ya estaba siendo discutida desde antes del debut.

Lula carga contra la convocatoria de Neymar en el Mundial

La crítica más llamativa llegó desde la política. Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil, aprovechó un acto en Belo Horizonte para ironizar sobre la situación del jugador: “¿Quién es el mejor jugador que tiene Brasil ahora? ¿Neymar? ¡Ni siquiera está jugando! Neymar es el primer convocado que teletrabaja del mundo”.

Lula fue más allá y mezcló el comentario con una broma sobre inteligencia artificial. “Algún día habrá que formar una selección con Inteligencia Artificial con once Pelés”, añadió, en una intervención que elevó el caso Neymar mucho más allá del debate estrictamente deportivo.

Ancelotti protege a Neymar mientras Brasil mira a Escocia

El plan de Brasil sigue siendo recuperar a Neymar sin asumir riesgos innecesarios. El jugador ha trabajado de forma específica durante la fase de grupos y su presencia ante Escocia dependerá de su evolución física y de la decisión final del cuerpo técnico.

Ese manejo prudente tiene sentido desde lo médico, pero también genera desgaste público. Cada día sin jugar refuerza a quienes consideran que su convocatoria fue más emocional que competitiva. Cada entrenamiento completado, en cambio, alimenta la esperanza de verlo aparecer cuando el Mundial empiece a exigir más.

José Boto cuestiona a Neymar y defiende a Pedro en Flamengo

La crítica más futbolística llegó desde Flamengo. José Boto, director deportivo del club carioca, puso el foco en una comparación directa: “No entiendo cómo un jugador que ha jugado dos partidos en los últimos dos meses es convocado. Y Pedro, que tiene 15 goles, el máximo goleador del Campeonato Brasileño en un equipo que tiene dificultades para marcar goles, no es convocado”.

La frase toca una fibra sensible. Brasil siempre ha convivido con debates de convocatoria, pero este tiene un componente evidente: rendimiento reciente frente a jerarquía histórica. Pedro representa el gol inmediato. Neymar, la posibilidad de un talento superior si recupera el físico.

Pedro simboliza el otro Brasil que pide paso

La ausencia de Pedro duele especialmente en Flamengo porque el delantero llegaba con números de peso. Sus goles lo habían colocado como uno de los atacantes más productivos del fútbol brasileño y su perfil ofrecía una respuesta clara para partidos cerrados.

En una selección cargada de talento, quedarse fuera no siempre significa injusticia. Pero el caso de Pedro gana fuerza porque Neymar ocupa un espacio desde la incertidumbre física. Esa comparación es la que hace que la crítica de Boto conecte con parte de la opinión pública.

Brasil no discute si Neymar fue o no una leyenda. Discute si, en este Mundial concreto, con este estado físico y esta competencia, la decisión de Ancelotti mejora al equipo o lo condiciona.

Brasil necesita que Neymar sea solución, no distracción

La pregunta que sobrevuela a la selección brasileña es sencilla: qué Neymar puede aparecer en este Mundial. No el de la memoria, ni el de los vídeos, ni el de las grandes noches pasadas. El Neymar real, disponible, competitivo y capaz de sumar sin alterar el equilibrio.

Si llega bien, Ancelotti tendrá una herramienta de enorme valor para la fase decisiva. Si no llega, la convocatoria quedará expuesta a cada comparación con Pedro, cada comentario de Lula y cada partido en el que Brasil deba resolver sin él.

El caso Neymar ya no va solo de una lesión. Va de confianza, de jerarquía, de política, de memoria y de presente. Brasil espera a su diez, pero el Mundial no espera a nadie.