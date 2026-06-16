Mikel Merino se sincera tras la derrota en el Mundial 2026: “Las derrotas se sienten como un luto, aunque no sea literal”

El internacional de la selección española comparece ante los medios de comunicación tras el empate sin goles (0-0) frente a Cabo Verde, en el estreno de España en el Mundial 2026

Mikel Merino ha comparecido tras el empate sin goles de España ante Cabo Verde en el estreno del Mundial 2026, correspondiente al Grupo H, donde ha analizado el rendimiento del equipo de Luis de la Fuente y ha dejado reflexiones sobre la presión, el estado del vestuario y la necesidad de reaccionar en los próximos partidos.

España arranca el Mundial 2026 con empate ante Cabo Verde

La selección española no pasó del empate (0-0) ante Cabo Verde en su primer partido del Mundial 2026, un resultado que deja sensaciones encontradas en el equipo. Mikel Merino ha sido uno de los encargados de analizar el encuentro tras el pitido final, reconociendo que el grupo ya piensa en mejorar de cara a los próximos compromisos del Grupo H.

El centrocampista ha insistido en que el equipo mantiene la confianza y que el objetivo sigue siendo el mismo: competir hasta el final y buscar la clasificación a la siguiente ronda.

Mikel Merino pide calma y habla del margen de mejora de España

Uno de los mensajes más claros del internacional español ha llegado al ser preguntado por lo que falló ante Cabo Verde. Merino ha optado por la autocrítica controlada y la confianza en el cuerpo técnico.

El jugador ha dejado claro que el equipo no debe alarmarse por el resultado, sino centrarse en corregir detalles de cara a los próximos compromisos.

Mikel Merino y la “sensación de luto” tras los resultados negativos

Uno de los momentos más comentados de la rueda de prensa ha llegado cuando Merino ha hablado del impacto emocional de las derrotas o resultados adversos. El jugador ha explicado que, aunque no se trata de un luto real, las derrotas pueden vivirse con una sensación similar.

El estado del vestuario de España en el Mundial 2026

Merino ha querido transmitir tranquilidad respecto al ambiente dentro del grupo. Según el centrocampista, el vestuario de España se mantiene unido y con confianza, incluso después de un inicio complicado en el torneo.

El jugador ha destacado la importancia de mantener la calma y la mente fría, recordando que el equipo ya ha vivido situaciones similares en otros grandes torneos y ha sabido reponerse.

Lamine Yamal y el equilibrio entre juventud y experiencia

El internacional español también ha tenido palabras para Lamine Yamal, al que ha definido como un jugador “especial” por su capacidad para desequilibrar partidos.

Merino ha subrayado que la presencia de jóvenes como Yamal aporta frescura al equipo, mientras que los jugadores más veteranos deben aportar estabilidad y seriedad en los momentos importantes del campeonato.

El debate mediático y la presión en el Mundial 2026

El centrocampista ha sido claro al hablar del entorno mediático que rodea a la selección durante el Mundial. Para Merino, la presión y el debate forman parte del fútbol de élite y deben asumirse como algo natural.

“Es parte del negocio”, ha venido a decir, dejando claro que el equipo debe centrarse únicamente en el terreno de juego y aislarse del ruido exterior.

España ya piensa en el próximo partido del Grupo H

Tras el empate ante Cabo Verde, la selección española se centra ya en su siguiente compromiso dentro del Grupo H, donde buscará su primera victoria del torneo. Merino ha asegurado que el equipo tiene energía suficiente para reaccionar y cambiar la dinámica.

El objetivo sigue intacto: crecer dentro del Mundial 2026 y llegar en las mejores condiciones a las rondas eliminatorias.