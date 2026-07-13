El nuevo seleccionador de Croacia apunta a Modric

Bilic, que ya dirigiese a la selección croata de 2006 a 2012, declaró que el ex futbolista del Real Madrid es "mucho más que el mejor jugador"

La selección de Croacia ha iniciado este lunes un nuevo camino de cara a las próximas competiciones internacionales que se avecinan a medio y largo plazo. Estas son la UEFA Nations League 2026/27 y la Eurocopa 2028 que se disputará en Escocia, Gales, Inglaterra, Irlanda del Norte (Reino Unido) y la República de Irlanda.

Tras la salida Zlatko Dalic de una Croacia que no pasó de los dieciseisavos de final en el Mundial que aún se está disputando (eliminada tras perder ante Portugal), la Federación Croata de Fútbol optó por traer a un viejo conocido como el nuevo seleccionador. El elegido es Slaven Bilic, que vuelve a la selección de Croacia tras haber estado al frente de la misma de 2006 a 2012.

Bilic tiene claro que el primer 'fichaje' debe ser Modric

El primer reto que deberá afrontar Slaven Bilic con Croacia es gestionar la salida o continuidad de Luka Modric en la selección. El croata, que ya cuenta con 40 años, podría haber disputado este verano su último Mundial con Croacia y se espera que más pronto que tarde anuncie su adiós a la selección. Pero Slaven Bilic tiene otros planes con el ex jugador del Real Madrid y que actualmente milita en el Milan. Bilic declaró abiertamente que quiere seguir contando con Modric en la selección croata: "Me gustaría que Modric siguiera jugando en la selección nacional".

Además, el nuevo seleccionador de Croacia no dudó en elogiar a Modric por su importancia dentro del combinado nacional croata: "Para la selección es mucho más que el mejor jugador". Solo 20 años tenía Luka Modric cuando debutó con Croacia en marzo de 2006. Desde entonces, Modric ha disputado un total de 202 encuentros entre amistosos y duelos oficiales en los que ha marcado 29 goles. El mayor éxito de Modric con la selección de Croacia fue el subcampeonato del Mundo en el Mundial 2018 tras caer en la final ante Francia por 4-2.

Bilic junto a Modric en una imagen de archivo

Bilic elogia a su predecesor en el cargo de seleccionador

No quiso desaprovechar Bilic la ocasión de su presentación como seleccionador de Croacia para elogiar a Zlatko Dalic, su predecesor: "Soy plenamente consciente de las altas expectativas tras la memorable etapa de Zlatko Dalić, pero quien entrene a Croacia debe estar preparado para ello. Somos una nación futbolística que vive para su selección". Además, se mostró agradecido al presidente de la Federación por la confianza de volver a contar con él en esta segunda etapa como seleccionador: "Quisiera agradecer al presidente Kustić y a la directiva de la Federación por su confianza y por brindarme la oportunidad de dirigir nuevamente a la selección croata. Es el mayor honor que puede recibir un entrenador croata".

Bilic dejó claro que está preparado y además confesó ser más maduro respecto a su anterior etapa desde 2006 a 2012: "Estoy realmente entusiasmado con este reto y me siento completamente preparado, como un entrenador más maduro y experimentado que en 2006, pero con la misma motivación y el mismo deseo de hacer de Croacia un equipo poderoso, valiente y exitoso".

Como defensa, Bilic disputó 44 partidos internacionales con Croacia y formó parte del equipo que logró el tercer puesto en el Mundial de Francia 1998. Mientras Bilic fue técnico de la selección, entre 2006 y 2012, Croacia participó en dos grandes torneos y su mayor éxito lo logró en el Europeo de 2008, cuando alcanzó los cuartos de final. Como entrenador, Bilic ha dirigido a equipos de distintos países como Lokomotiv Moscú (Rusia), Besiktas (Turquía), West Ham United y West Bromwich Albion (Inglaterra), así como el Al-Ittihad y Al-Fateh (Arabia Saudí).