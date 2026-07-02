Pape Thiaw tras la eliminatoria más dura del Mundial: "Nuestra opinión es que no hay penalti"

El seleccionador de Senegal se pronuncia cabizbajo tras la inesperada derrota después de una increíble remontada de Bélgica, que ya está en los octavos del Mundial

La selección belga ha protagonizado uno de los partidos más locos de este Mundial 2026. El equipo que dirige Rudi García estaba cuatro minutos de quedar eliminado de esta Copa del Mundo, con un 0-2 favorable a Senegal que había sido muy superior durante todo el partido. Pero un primer gol de creer en que se puede alcanzar una gesta de Lukaku y el segundo tanto para confirmarlo de Tielemans forzaron una prórroga que finalizó con el doblete de penalti del centrocampista para dar la victoria y el pase a octavos a los 'Diablos Rojos'.

Una absoluta locura de final de partido que ha acabado con una dolorosa eliminación de Senegal, que había jugado mucho mejor durante todo el encuentro. Pero así es el fútbol, y el propio seleccionador senegalés no da crédito de lo ocurrido en Seattle. Aunque eso sí, hace autocrítica y felicita a su rival a pesar de una eliminación tan inesperada e incluso inmerecida.

Pape Thiaw, seleccionador de Senegal, se pronuncia tras su dolorosa derrota en el Mundial

El seleccionador de Senegal se ha mostrado muy realista a pesar del golpe sufrido en los dieciseisavos del Mundial, en un choque en el que Bélgica les ha remontado en el último minuto de la prórroga para eliminarles de la competición. "Es una derrota muy cruel, porque estábamos bien e íbamos ganando por 2-0, pero el partido no dura 85 minutos y ellos remontaron y no pudimos manejar las cosas atrás. Hay que felicitar a Bélgica" reconoce el técnico africano, consciente de que sus jugadores han fallado en los momentos clave.

Además, también opina sobre el penalti final que da la victoria a Bélgica, aunque sin montar ningún lío. "Nuestra opinión es que no había penalti. Los jugadores intentaron discutirlo, es su derecho, pero respetaron la decisión del árbitro", señala Thiaw, mostrando su descontento con la decisión arbitral que les sentencia.

"Teníamos el partido en las manos, pero retrocedimos porque queríamos mantener el marcador. Cuando encajamos el 2-1 nos echamos a atrás, nos volvieron a marcar y, aunque quisimos levantar el ánimo no fue fácil", concluye para explicar esta derrota.

Rudi García se reivindica tras la remontada antológica contra Senegal en el Mundial 2026

Por otra parte, el seleccionador de Bélgica, Rudi García, fue muy criticado por unos cambios drásticos que introdujo en el partido. El técnico francés quitó a estrellas como De Bruyne y Doku para cambiar el rumbo del partido, y gracias a la entrada de Lukaku y a un nuevo orden de juego lo consiguió. "La fuerza de este grupo también está en los que salen desde el banquillo" explico justo al acabar el partido.