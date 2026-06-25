La patada de Madibo recibe un severo castigo

La FIFA sanciona con con partidos al catarí Assim Madibo por una entrada grave a Koné en el Canadá-Catar. La acción ha dejado al canadiense con una operación de tibia y se ha activado la ayuda al club

La FIFA ha impuesto una de las sanciones más duras de este mundial tras considerar como "jugada sucia" la entrada de Assim Madibo a Koné. Un partido que terminó con el foco en el futbolista lesionado.

El pasado 11 de junio en el partido entre Canadá y Catar se vivió una de las patadas mas fuertes de la historia. En el minuto 51, Madibo llegó desde atrás en una acción tardía y golpeó con fuerza a Koné. El futbolista canadiense cayó rápidamente al césped gritando de dolor y los servicios de emergencia tuvieron que sacarlo en camilla por la fracturación de la tibia.

El árbitro no dudo de inmediato en mostrar roja nada más saliese del campo y expulsar a Madibo, quien tenia en su cara un rostro de preocupación.

La sanción de la FIFA

Después de analizar la acción, el Comité Disciplinario de la FIFA decidió imponer una sanción de 5 partidos excluidos a Madibo por violar el artículo 14.1 del código disciplinario. Esta sanción es la tercera más severa en la Copa del Mundo.

Este castigo se sitúa por detrás de momentos que recordaremos como la famosa mordida de Luís Suarez en Brasil 2014 donde fue expulsado con 9 partidos; y el codazo al español Luis Enrique en EEUU de 1994 por parte de Tassotti con la expulsión de ocho partido.

Sistema de ayuda para Sassuolo

Actualmente Koné ha sido operado con éxito y de momento tiene que tener una recuperación bastante larga de 5 meses. Como el jugador va a estar mucho tiempo sin tocar un balón, la FIFA ha decidido activar el sistema de ayuda para el club al que pertenece.

Este programa sirve para compensar económicamente a los equipos cuando futbolistas se lesionan muy graves durante partidos que son internacionales. El club italiano recibirá una indemnización que puede llegar hasta los siete millones de euros. Pero para que los clubes pueden acceder a esta ayuda el periodo de recuperación de la lesión tiene que ser superior a 28 días.