Spence justifica su viral desplante a Thomas Partey en el Mundial: "Mi fe guía mis decisiones"

El jugador de Inglaterra se negó a saludar al centrocampista ghanés en el duelo directo entre ambos países en el Mundial 2026, apoyándose en su fe y sus creencias para justificar uno de los momentos más virales de la competición

El Mundial 2026 es sólo fútbol, también hay que prestar mucha atención a las historias humanas y a las diferentes polémicas que surgen. El caso de Djed Spence y Thomas Partey se ha convertido en uno de los momentos más comentados del campeonato, cuando en el choque entre Inglaterra y Ghana el jugador inglés se negó a darle la mano al ghanés.

Por ello, el propio Spence ha querido dejar claro que tiene motivos para no saludar a un rival en un torneo que promueve la unión entre jugadores y aficionados a nivel internacional. También hay que recordar que hay graves acusaciones en contra de Thomas Partey, quién está imputado por varios delitos sexuales.

Djed Spence explica por qué se negó a darle la mano a Thomas Partey en el Mundial

Djed Spence, jugador de Inglaterra, se metió la mano en el bolsillo cuando llegó el momento de saludar a Thomas Partey, internacional con Ghana, justo antes de que comenzara el choque entre estas dos selecciones. Ante todo el ruido que se ha formado a su alrededor, el defensa ha querido justificar su decisión. "Tengo mis creencias, y vivo según ellas. Mi fe guía mis decisiones, y sé lo que mis escrituras me enseñan, lo que me enseña mi religión" explica Spence.

"La gente es libre de interpretar lo que pasó como quiera, pero no voy a entrar en detalles ni explicarme" añade el defensa, que no quiere dar sus motivos concretos, pero que se apoya en su fe para negarle el saludo. Aún así, ha querido disculparse con el público de su país por si no ha gustado su gesto. "A los aficionados de Inglaterra, si mis acciones decepcionaron o molestaron a alguno de ustedes, les pido disculpas sinceramente. Esa nunca fue mi intención. Respeto a todo el mundo, pero también tengo que ser fiel a mis convicciones" concluye Spence.

Thomas Partey está jugando el Mundial 2026 mientras está acusado de siete cargos de violación

La participación de Thomas Partey en el Mundial está siendo muy polémica. El jugador de Ghana tiene acusaciones por varios delitos sexuales, concretamente siete cargos por violación y un cargo por agresión sexual, comprendidos entre los años 2020 y 2022. Sin embargo, el centrocampista niega estas acusaciones pero el caso sigue abierto y en manos de la justicia británica, ya que el Partey compite en la Premier League.

Segunda polémica con Thomas Partey en el Mundial

No es la primera vez que el futbolista de Ghana se ve envuelto en una polémica en esta edición. La primera de ellas fue porque Canadá se ha negado a darle un visado al centrocampista por estas acusaciones de delitos sexuales que pesan sobre él. El país prima que se cumpla con la ley y la integridad de las personas antes que un deporte y no va a dejar entrar al jugador a sus estadios, siendo uno de los países organizadores de este mundial.