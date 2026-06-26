Roberto Martínez, sin excusas: "El partido contra Colombia empezamos a prepararlo en marzo"

El seleccionador portugués reconoce que es el partido que marcará el camino de Portugal en la siguiente fase, o como él lo ha llamado, "el segundo Mundial"

Muchas miradas están puestas en Portugal y su prueba de fuego ante Colombia. Tras empatar ante la República Democrática del Congo y golear a Uzbekistán, Portugal todavía tiene la oportunidad de ser primera de grupo, aunque para ello no le vale otra cosa que ganar a Colombia, que tiene seis puntos y lleva un camino inmaculado.

Ya en el escenario del encuentro, el Hard Rock Stadium de Miami, Roberto Martínez, seleccionador de Portugal, ha repasado la actualidad de su equipo, asegurando que el objetivo es ser primeros de grupo.

"En un torneo como un Mundial no hay camino o posición sencilla. Lo importante es llegar de la mejor forma posible al siguiente partido, y eso solamente lo consigues ganando. Respetamos mucho a Colombia, es un partido diferente a nivel táctico respeto a los anteriores. Queríamos usar estos tres partidos para preparar el 'segundo' Mundial", ha reconocido el español, que ha tratado otras cuestiones.

Ante Uzbekistán espantaron los fantasmas

"Fue muy positivo para nosotros, durante el segundo partido, continuar adelante tras el primer gol. Algo que no conseguimos hacer en el primer encuentro. Un tema psicológico que es muy importante en un Mundial. Será el primer partido, este ante Colombia, que juguemos 'fuera de casa'. Habrá muchos más colombianos. Es un desafío importante para nosotros".

Luis Suárez como bien a Portugal

"Colombia es un gran equipo, con muchas opciones, el trabajo de su entrenador, Néstor Lorenzo, es de hace muchos partidos. Tienen mucha claridad de ideas, pueden jugar por dentro, son posiblemente uno de los mejores equipos del Mundial en transición con nombres como Luis Díaz o Luis Suárez. No me centraría en si juega uno u otro, es un gran equipo con muchos nombres y un gran trabajo del entrenador".

La preparación del partido ante Colombia

"El partido contra Colombia ya empezamos a prepararlo en marzo. Ya hemos tenido entrenamientos en Miami para poder adaptarnos al clima. El planteamiento, antes del Mundial, era asentarnos en Miami para preparar este partido con Colombia. Los jugadores están preparados para el aspecto físico y el desafío de jugar en estas condiciones, que son diferentes a las de Europa. Si hay un partido que hemos tenido para preparar, es este".

El posible once titular de Portugal

"La idea es tener a todos los jugadores preparados. Estamos a una altura en el que el equipo puede tener dos o tres cambios y seguir al mismo nivel táctico y de calidad técnica. Los jugadores están preparados cuando salen de inicio y están preparados cuando salen del banquillo para hacer la diferencia. En nuestro equipo, la palabra 'sustito' ya no existe".

Cómo ve al grupo

"Hay un equilibrio muy bueno. Cuando hablo de equilibrio es que podemos trabajar en todo durante el entrenamiento, y ganamos confianza. Concentración, esfuerzo, actitud... eso continúa, no lo perdemos. El equipo está creciendo de forma constante. No perdemos puntos fuertes o cualidades, al contrario; y creo que ante Colombia podemos demostrarlo. Es un partido de personalidad, muy importante para nosotros de forma interna para poder evaluar nuestro nivel".

El Mundial es la cuenta pendiente de Portugal

"Yo creo que hay que entender cómo se puede llegar a una final de un Mundial. El jugador de la selección tiene que estar muy comprometido, tiene que dar todo de él, tiene que tener talento para ganar a las mejores selecciones. Y nuestros jugadores lo tienen... pero hay que ir paso a paso. Y este paso es Colombia, estamos centrados en el camino".