Túnez 0-4 Japón: Ayase Ueda le enseña el camino a los nipones

Los nipones se impusieron arrancando con un gol tempranero de Kamada en el cuatro al que le siguió otro de Ueda a la media hora. En el segundo tiempo, Ito y nuevamente Ueda sentenciaron el choque que deja el grupo F con todo por decidir a excepción de que el cuadro tunecino ya está eliminado

Túnez y Japón llegaban a esta segunda jornada con la necesidad de sumar tres puntos si no querían quedarse lejos de la clasificación para los dieciseisavos de final. En la primera jornada, el combinado africano cayó ante Suecia con claridad por 5-1. Esta derrota le costó el puesto al seleccionador, Sabri Lamouchi y en su lugar llegó Hervé Renard. Después de lo visto esta madrugada, parece que Túnez no ha mejorado demasiado ya que se ha llevado su segunda goleada del campeonato. En el otro lado, Japón buscaba sumar su primer triunfo tras el empate inicial ante Costa de Marfil.

Japón golpea en el primer tiempo a Túnez

El encuentro comenzó de manera inmejorable para Japón ya que a los cuatro minutos llegó el primer gol aunque justo antes, Túnez ya había puesto a prueba al portero nipón. El tanto de Japón llegó tras una gran asistencia de Nakamura en el corazón del área cuando había un mar de piernas de ambas selecciones y Kamada entró con todo para hacer el primero.

Japón quería más y buscó con ahínco el segundo tanto ante una Túnez que no terminaba de encontrarse cómoda sobre el césped. Japón era un vendaval y Túnez no sabía como pararla convirtiendo a su portero en uno de los mejores del primer tiempo. Ueda demostró su calidad con el golpeo desde lejos para hacer el segundo pasada la media hora con un gran chut desde la frontal del área que entró ajustado al poste derecho de la portería.

Túnez claudica ante el potencial de Japón

En el segundo tiempo Túnez no tendría más remedio que buscar la portería rival pero Japón no le dejó e incluso sumó el tercer tanto en el 69. Un gran pase en largo de Ueda, el gran protagonista del partido, asistió a Ito para que con gran frialdad, ampliase la ventaja. La sentencia llegó en el 83, nuevamente con Ueda que firmó dos goles y una asistencia.

Esta vez el remate fue de cabeza tras quedarse prácticamente suspendido en el aire. Con este triunfo, Japón se lo jugará todo en la última jornada ante Suecia en un duelo en el que si alguno de los dos gana, se clasificará para dieciseisavos de final (como segunda o primera). Túnez por su parte ya es la tercera selección eliminada de este Mundial tras Turquía y Haití.

Ficha técnica:

0 - Túnez: Aymen Dahmen; Ali Abdi (Elias Achouri, m.90), Montassar Talbi, Omar Rekik, Dylan Bronn (Mohamed Ben Hmida, m.46), Yan Valery; Hannibal Mejbri, Ellyes Skhiri (Rani Khedira, m.90), Anis Slimane, Sebastian Tounekti (Firas Chaouat, m.64); y Elias Saad (Ismael Gharbi, m.46).

Seleccionador: Hervé Renard.

4 - Japón: Zion Suzuki; Takehiro Tomiyasu (Ayumu Seko, m.78), Kou Itakura, Hiroki Ito; Ritsu Doan (Yukinari Sugawara, m.74), Kaishu Sano, Ao Tanaka, Keito Nakamura (Yuito Suzuki, m.78); Junya Ito, Daichi Kamada (Junnosuke Suzuki, m.74) y Ayase Ueda (Keisuke Goto m.84).

Seleccionador: Hajime Moriyasu.

Goles: 1-0, m.4: Daichi Kamada; 2-0, m.31: Ayase Ueda; 3-0, m.69: Junya Ito; 4-0 m.84: Ayase Ueda.

Árbitro: Istvan Kovacs, de Rumania. No amonestó.

Incidencias: Partido del grupo F de la Copa Mundial de Fútbol, celebrado en el Estadio Monterrey, norte de México, ante 51.243 aficionados.