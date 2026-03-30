"El objetivo es ser el Rayo Vallecano o el Getafe de Sevilla, que vayan Betis y Sevilla y después el Dos Hermanas CF 1971"

El Dos Hermanas CF 1971 atraviesa un crecimiento espectacular respaldado por su reciente acuerdo con el Deportivo Alavés. Su director general, Emilio Blanco, desvela las ambiciosas aspiraciones del proyecto, que busca consolidarse como el tercer gran referente futbolístico de la capital andaluza

La ambición de la directiva del conjunto nazareno no conoce límites, bajo el claro liderazgo de su presidente Joaquín Morales y su hijo Alberto, la hoja de ruta del club está marcada por un crecimiento constante. Tal y como explica su director general, Emilio Blanco, la gran meta de la cúpula es asentarse justo por detrás de los dos gigantes de la capital andaluza. La aspiración es mayúscula, buscando convertirse a medio plazo en "el Rayo Vallecano o el Getafe de Sevilla", erigiéndose como esa codiciada tercera fuerza futbolística.

Para lograr este salto cualitativo, la entidad entendió que necesitaba fijarse en modelos de éxito contrastados. Emilio Blanco relata que fue el propio Dos Hermanas quien dio el primer paso, contactando con Sergio Fernández, director deportivo del Deportivo Alavés, aprovechando una visita del equipo vasco a Sevilla a principios de curso. Tras viajar a Vitoria y quedar completamente fascinados con su filosofía, firmaron un potente convenio de colaboración vigente hasta el 30 de junio de 2028.

El espejo del modelo vitoriano y el intercambio de metodología

El referente en el que se mira el cuadro andaluz es muy claro, tras conocer a fondo la Ciudad Deportiva de Ibaia y el estadio de Mendizorroza, el DHCF 1971 anhela replicar ese rentable modelo de gestión deportiva. El sueño a largo plazo es llegar a ser un club verdaderamente sostenible, que cuente en un futuro con su propia ciudad deportiva, infraestructuras de primer nivel e incluso una universidad, tal y como posee actualmente el conjunto babazorro.

Este acuerdo estratégico supone un paso de gigante en la ansiada profesionalización de la cantera nazarena. Gracias a esta alianza, el club andaluz se beneficiará de la estructura de una entidad que es absoluta referencia nacional en la formación. Se ha establecido un valioso intercambio de metodología, mediante el cual los técnicos del Deportivo Alavés impartirán sesiones de formación específicas a los entrenadores locales, optimizando así la planificación y el desarrollo desde las bases.

Captación de talento y expansión internacional mutua

Sobre el terreno de juego, esta potente sinergia bilateral ya está dando sus primeros frutos. El convenio contempla un seguimiento continuo para la captación y desarrollo de talento, abriendo la puerta a oportunidades deportivas de máximo nivel. Emilio Blanco destaca que jóvenes perfiles con gran proyección, como es el caso de Pablo Insúa, ya han viajado al norte para entrenar durante semanas en las instalaciones de Vitoria. Como contraprestación directa, el conjunto andaluz también refuerza su plantilla con efectivos que aterrizan en calidad de cedidos, como es el caso de Gustavo Massuia.

Curiosamente, el entusiasmo desatado por este pacto institucional no es unidireccional. Desde las oficinas del Deportivo Alavés ven un enorme potencial en el proyecto andaluz, el club vasco se ha sentido especialmente atraído por la valiente expansión internacional que está acometiendo el equipo nazareno. Los vitorianos valoran muy positivamente la apertura de mercados estratégicos en países como Marruecos, Estados Unidos y Canadá e incluso las gestiones comerciales en los Emiratos Árabes, demostrando que esta alianza fortalece y beneficia profundamente a ambas instituciones.