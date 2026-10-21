Hasta 12 denuncias de Antiviolencia contra Osasuna: incluidos insultos a Vito Quiles

El informe remitido por LaLiga no solo recoge los cánticos ofensivos contra el Racing de Santander, poniendo nuevamente el foco en El Sadar por otros contra España y la selección, la Policía Nacional o el activista político

Crece la preocupación en Osasuna por ver cómo El Sadar centra en cada partido la atención de LaLiga, cuyas propuestas de sanción por el comportamiento de la afición rojilla dejan ya de ser noticia por lo recurrente de las mismas. Así, el último choque ante el Racing de Santander ha venido a corroborar más si cabe este hecho con un total de hasta catorce denuncias por parte de la Comisión Antiviolencia, doce de ellas por los cánticos proferidos por los seguidores del conjunto navarro.

Así, en este caso, el informe elaborado por el ente que preside Javier Tebas detalla una serie de mensajes ofensivos emitidos ya desde la previa del encuentro por una serie de seguidores ubicados la Grada Sur Baja, en concreto tras las pancartas con los lemas 'Lizarra', 'Osasuna' y 'Graderío Sur.

Como cabía esperar, en un duelo de rivalidad por la cercanía entre ambas ciudades, no faltaron cánticos ofensivos al rival, como "Que sí, joder, que puta Santander", que se pudo escuchar hasta en seis ocasiones, acompañados de otros similares como "Puita Santander" o "Juventudes, hijos de puta", en referencia al grupo de animación racinguista.

Pero, además, también se recogen otros gritos denunciables de "Puta España y puta selección", "Españoles, hijos de puta" o "Si tienes un hijo subnormal no lo pienses más, hazlo policía nacional". Junto a todo ello, además, una de las novedades fueron los insultos hacia el activista político Vito Quiles, al que tildaron de "hijo de puta".

También hubo insultos hacia Osasuna

Por otro lado, en lo que se refiere a la afición visitante, también se produjo en dos ocasiones el cántico "Todos a una, puta Osasuna". Todo ello, "de acuerdo a la información aportada por parte del representante oficial de LaLiga, denominado director de partido, así como de otros canales de información en relación con la detección de comportamientos relacionados con la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte, una vez analizada la información y los oportunos documentos gráficos y audiovisuales", como recoge el escrito del organismo dependiente del Consejo Superior de Deportes.

Satisfacción por la victoria ante el Racing

Pese a este evidente problema, en Osasuna reina la tranquilidad después de romper la mala racha ante el Racing, tal y como ha confirmado su presidente, Luis Sabalza, quien aseguró que está más tranquilo, porque "indudablemente el ganar siempre da felicidad"."Es importante participar en Primera y, para estar en Primera, hay que ganar partidos porque, si no, bajas. Es importante que hemos ganado y la gente, los aficionados, la directiva e incluso los jugadores están con otra sonrisa y con ganas de seguir sumando", destacó el mandatario, que asistió a la inauguración en Pamplona de la exposición con la Copa del Mundo 2026.

El cambio en el banquillo de Osasuna

Respecto a la llegada del técnico Jagoba Arrasate en sustitución de Luis Miguel Ramis, enfatizó que no le gusta cambiar de entrenador y siempre ha tratado que cada uno cumpla su ciclo. "Pero ante la situación en la que nos encontramos, tuvimos que tomar esa decisión, de acuerdo a lo que nos dijo la dirección deportiva y luego ganar da una satisfacción de que parece que hemos acertado".

Los partidos de los lunes, recurrentes para Osasuna

Al ser preguntado por la acumulación de encuentros jugados por Osasuna los lunes, por su parte, Salbaza indicó que al parecer "el lunes no es día de jugar partidos", pero recordó que es el día con más audiencia en televisión, aunque reconoció que "viene mal para los aficionados". "Cuanto te tocan todos seguimos, es normal que te cabrees y protestes. A todos nos gustaría jugar el domingo o el sábado a las seis y media", resaltó.

Sin contactos para la renovación de Budimir

Por otro lado, el dirigente rojillo apuntó que aún no han hablado sobre la renovación de contrato con Ante Budimir, que lleva anotados 7 goles en 9 partidos, deseando que el croata llegue a cien tantos con Osasuna, para los que le faltan solo 13. Y después "igual sigue más años, que es lo que queremos", sentenció.