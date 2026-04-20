Lisci anticipa un duelo intenso: "Es un derbi, son partidos diferentes"

Alessio Lisci avisa antes del derbi ante el Athletic Club: “Va a haber varios partidos dentro del mismo”

Lisci atiende a los medios en la previa del duelo ante el Athletic ClubImago

El CA Osasuna afronta un duelo clave ante el Athletic Club en San Mamés, en un partido que puede marcar el rumbo de ambos equipos en este tramo final de LaLiga. El técnico rojillo, Alessio Lisci, compareció ante los medios y dejó claro que se trata de un choque especial: “Es un derbi, son partidos diferentes por todo lo que representan”.

Lisci espera un partido intenso y lleno de matices

El entrenador advirtió de la complejidad del encuentro, destacando que será un duelo con múltiples fases. “Va a haber varios partidos dentro del mismo, ellos querrán imponer su ritmo desde el inicio”, explicó. Además, subrayó la importancia de competir con ambición: “Queremos jugar bien y, por supuesto, ganar”.

Lisci también puso en valor el nivel del rival y de su técnico, Ernesto Valverde: “Es uno de los mejores entrenadores y seguro que su equipo dará lo máximo, más aún en un derbi”.

Claves tácticas: intensidad y gestión de espacios

Uno de los aspectos que más preocupan al técnico es el control del juego en zonas clave del campo. “La gestión de los espacios va a ser fundamental, ellos son muy intensos en casa y dominan este tipo de partidos”, señaló. También destacó la importancia de las bandas, donde se puede decidir gran parte del encuentro.

Lisci insistió en que el equipo deberá estar preparado para diferentes escenarios: “Tenemos que ajustar muchas cosas porque habrá muchas variantes durante el partido”.

Situación de la plantilla y bajas importantes

El conjunto navarro llega con varias ausencias sensibles. El entrenador confirmó que no podrá contar con algunos jugadores clave, aunque confía en las alternativas: “Tenemos opciones para suplir las bajas y todas son válidas”.

Sobre Iker Benito, comentó: “Está mejorando, pero aún necesita tiempo antes de volver”. También valoró el regreso de Raúl Moro: “Está recuperando un buen nivel y será un recurso importante”.

Confianza en el crecimiento del equipo

Lisci se mostró satisfecho con el rendimiento general, aunque reconoció que hay margen de mejora. Sobre Aimar Oroz, explicó: “Está haciendo un gran trabajo, aunque sus números deben mejorar; aporta mucho al equipo en otras facetas”.

El técnico destacó el papel colectivo en el rendimiento ofensivo: “El equipo también debe ayudar a que nuestros jugadores marquen más diferencias”.

Un Athletic necesitado y un Osasuna ambicioso

El Athletic llega en una dinámica irregular, lo que convierte el partido en una oportunidad para reaccionar. Sin embargo, Osasuna también tiene sus propios objetivos. Actualmente en la zona media-alta, una victoria permitiría al conjunto rojillo seguir mirando hacia posiciones más ambiciosas.

Un derbi condicionado por el calendario

El hecho de jugarse entre semana también puede influir en el ambiente. “No nos favorece que sea un martes, porque habrá menos apoyo desde Pamplona”, reconoció Lisci.

Aun así, el técnico tiene claro el enfoque: máxima concentración, intensidad y ambición para un partido que promete emociones fuertes y que puede ser decisivo en la recta final del campeonato.